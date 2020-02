vor 52 Min.

Für bezahlbaren Wohnraum

Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt holt Ausstellung nach Aichach

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt Aichach hat die aktuelle Ausstellung „Mehr bezahlbarer Wohnraum in Bayern – aber wie?!“ der Friedrich-Ebert-Stiftung nach Aichach geholt.

Bei der Eröffnung sprach die Vorsitzende des AWO-Ortsvereins, Kristina Kolb-Djoka, laut einer Mitteilung die Problematik der Verfügbarkeit von Wohnraum an. Die AWO in Aichach befasst sich mit dieser Thematik schon seit Jahren. In den verschiedensten Veranstaltungen ging es um „Wohnen im Alter“, Umbaumöglichkeiten und deren Förderung, aber auch, dass es neue Wege bedarf, Wohnraum für alle Bürger je nach Bedürfnis zu schaffen. Dabei dürfen der Umweltaspekt und die Bezahlbarkeit sowie die Barrierefreiheit nicht aus dem Auge gelassen werden. Die Ausstellung gibt zahlreiche Denkanstöße und zeigt Umsetzungsbeispiele auf. Traditionell habe die Stadt Aichach, so Bürgermeister Klaus Habermann bei der Eröffnung, kaum eigene Wohnungen. Die Stadt bedient sich der Aichacher Baugenossenschaft seit 1938 zu diesem Zweck, die aktuell 420 Wohnungen vor Ort anzubieten hat. Großteils preisgebunden. Seit 2013 wurden 458 Wohnungen alleine im Bereich Mehrfamilienhäuser genehmigt. Aktuell werden weitere 120 Wohnungen in der Sudetenstraße entstehen. Dazu kommen die von der Stadt geplanten 145 Wohnungen durch die Eleonore-Beck-Stiftung. „Der Stadt Aichach stehen davon nach vorläufiger Hochrechnung circa 50 Einheiten zur Verfügung, die vorzugsweise im sozialen Wohnungsbau bebaut werden sollen“, so Bürgermeister Habermann. Die Stadt habe im Übrigen rund 700 Grundstücksbesitzer mit Baurecht angeschrieben, um die Verfügbarkeit dieser Flächen für eine kurz- bis mittelfristige Bebauung abzufragen.

Das Ergebnis dieser Befragung sei aber absolut negativ gewesen. Drei neue Baugebiete sind in der Planung. Es wird genehmigt und gebaut in Aichach. Das bedeutet aber auch Flächenversiegelung auf der anderen Seite. Im Baugesetzbuch ist als Abhilfe die Möglichkeit der „Sozialgerechten Bodennutzung“ genannt, durch die der Bauherr bei größeren Projekten verpflichtet werden kann, einen Anteil der Wohnungen als „Sozialwohnungen“ anzubieten. Dies und noch weitere Ansätze zeigt die Ausstellung, die bis zum 28 Februar während der Öffnungszeiten im Aichacher Rathaus zu sehen ist. (AZ)

