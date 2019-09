09:31 Uhr

Gasalarm in Schiltberg: Im Auto knallt‘s

Die Polizei meldet einen Gasalarm in Schiltberg.

Das Auto eines Ehepaares knallt, dann riecht es nach Gas. Der Mann und die Frau verständigen deshalb am Montagabend in Schiltberg sofort die Feuerwehr.

Ein Gasalarm an einem Auto hat am späten Montagnachmittag in Schiltberg kurzzeitig für Aufregung gesorgt. Polizei und Feuerwehren konnten allerdings bald Entwarnung geben.

Im Auto knallt es, dann riecht es nach Gas

Wie die Aichacher Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war ein Ehepaar gegen 17.25 Uhr mit seinem Auto, das über eine Gasanlage verfügt, auf der Schwertbergstraße unterwegs. Plötzlich hörten die beiden einen lauten Knall und bemerkten Gasgeruch. Deshalb verließen Mann und Frau das Auto und verständigten die Feuerwehr.

Wegen des Gasalarms in Schiltberg rücken drei Feuerwehren aus

Die Einsatzkräfte aus Aichach, Schiltberg und Kühbach mussten allerdings nicht mehr eingreifen. Das Gas hatte sich kurz nach dem Vorfall bereits verflüchtigt und stellte keine Gefahr mehr dar. Offenbar hatte ein technischer Defekt an der Autogasanlage zum Austritt von Gas geführt. Verletzt wurde niemand, auch Sachschaden entstand nicht. (jca)

