Gastronomie: Das tut sich bei den Wirten im Wittelsbacher Land

Plus Die Gastronomie im Kreis ist in Bewegung. Ein Gasthaus eröffnet wieder. Bei einem anderen bringen Gerüchte Unruhe. Was in einer Sportgaststätte noch getan werden muss.

Einige Veränderungen gibt es in der Gastronomie im Landkreis. Ein Gasthaus hat nach längerer Pause wieder einen Pächter, bei einer Sportgaststätte hoffen die Betreiber, dass sich kurzfristig noch etwas ergeben wird. In einem anderen Fall sorgen falsche Gerüchte über einen Pächter-Wechsel für Unruhe.

Obergriesbach

Fünf Jahre lang gab es im Waldgasthof in Obergriesbach griechische Küche. Jetzt hat die Gemeinde den Vertrag mit dem Pächter nicht mehr verlängert. Ab 1. Juni bieten Gabriel Stefa und seine Mutter Tatjana Stefa deutsch-italienische Küche in dem Gasthof an. Außer einer neuen Speisekarte gibt es auch einen neuen Namen: Panorama Waldgasthof. Die Schilder würden gerade fertiggestellt werden, sagt Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler.

Kühbach-Großhausen

Fast zwei Jahre lang war der Dorfwirt in Großhausen (Markt Kühbach) geschlossen. Ab Mitte Juni haben Gaststätte und Biergarten unter einem neuen Pächter wieder geöffnet. Das Pächterpaar Zlata und Galin Grigorov wird deutsche Küche mit kleinem Balkanmix anbieten. Während der vergangenen zwei Jahre hatten sie die Sportgaststätte des TSV Mühlhausen gepachtet.

Kühbach-Radersdorf

Einen Wechsel gab es bei der Gaststätte am Radersdorfer See (Markt Kühbach). Vor knapp zwei Monaten übernahm Familie Skandalaki das Gasthaus. Unter dem Namen „Olympia am See“ bietet sie griechische und bayerische Speisen an. Auch vegetarische Gerichte stehen auf der Speisekarte. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 16.30 bis 22 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag von 11.30 bis 14 und 16.30 bis 22 Uhr.

Affing-Gebenhofen

Auf einen kurz entschlossenen Pächter hofft Norbert Schiller, Vorsitzender der DJK Gebenhofen (Gemeinde Affing). Nach nur fünf Monaten steht in der Sportgaststätte Ende Mai ein Wechsel an. Auf die Gründe möchte der Vorsitzende nicht näher eingehen. Ergibt sich nicht noch kurzfristig etwas, steht der Verein ab 1. Juni ohne Pächter da. Damit das Sportheim weiter betrieben werden kann, will der DJK die pächterlose Zeit laut Schiller durch Eigenleistung überbrücken. Vor allem sollen auch die Kegelbahnen im Keller, die an den Wochenenden immer belegt sind, den Nutzern weiter zur Verfügung stehen. Wie der Eigenbetrieb genau aussehen wird, weiß Schiller noch nicht. „Vermutlich wird es nur Getränke geben“.

Affing-Mühlhausen

Auch in der Sportgaststätte des TSV Mühlhausen (Gemeinde Affing) wird übergangsweise für etwa vier Wochen der Verein die Bewirtung übernehmen. Ende Mai hört das bisherige Pächterpaar auf. Ab August wird der neue Pächter Reinhard Nitschke die Sportgaststätte übernehmen. Nitschke sei mit seiner Familie kürzlich nach Mühlhausen gezogen, sagt Vereinsvorsitzender Fritz Wilhelm. Das ist auch der Grund, weshalb Nitschke, der bisher die Oxnwegstubn in Tödtenried (Gemeinde Sielenbach) bewirtschaftete, sich nach etwas Neuem umsah. Bis zur Neueröffnung stehen in der Sportgaststätte noch kleinere Renovierungsarbeiten an. Der Verein werde die Polster erneuern, so der Vorsitzende.

Aindling-Stotzard

Als „an den Haaren herbeigezogen“ bezeichnet Michael Keller, Vorsitzender der DJK Stotzard (Markt Aindling), Gerüchte, dass in der Sportgaststätte ein Wechsel anstehen würde. „Wir haben mit unserem Pächter viel Erfolg“, betont der Vorsitzende. Seit März 2017 betreibt Familie Zindros die griechische Taverne Nikos in der Sportgaststätte. Die Gerüchte über einen Wechsel seien geschäftsschädigend und würden alle unnötig nervös machen, ärgert sich Vorsitzender Keller.

