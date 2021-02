vor 33 Min.

Geh- und Radweg nach Sainbach soll besser ausgeleuchtet werden

Plus Zwei Stellen sind besonders dunkel. Eine Entscheidung gibt es zu dem Thema im Inchenhofener Gemeinderat aber noch nicht. Das hat einen bestimmten Grund.

Von Gerlinde Drexler

Der Geh- und Radweg zwischen Inchenhofen und dem Ortsteil Sainbach soll besser ausgeleuchtet werden. Obwohl das Thema am Dienstag auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand, gab es keine Entscheidung. Das hatte einen bestimmten Grund. Ein anderes Thema, den Neuerlass der Reinigungs- und Sicherungsverordnung, nahm Bürgermeister Toni Schoder zum Anlass, eine Lanze für den Winterdienst zu brechen.

Besonders dunkel sind die Stellen an der Einfahrt zum Weiler Arnhofen sowie an der Bushaltestelle in Sainbach. Davon hatten sich der Bürgermeister und sein Geschäftsführer Marc Beinen bei einem Ortstermin selbst überzeugt. Den Auftrag, eine Verbesserung der Beleuchtung des Geh- und Radweges auszuarbeiten, hatte die Gemeinde schon Mitte Januar an das Bayernwerk vergeben. Der Bürgermeister teilte dem Gemeinderat mit: „Wir haben die Bushaltestelle noch nachgereicht.“

Mit einem konkreten Vorschlag des Energieversorgers rechnet er erst im April. Den möchte Schoder abwarten, um zu wissen, was an Kosten auf die Gemeinde zukommt. Bis dahin stellte der Gemeinderat den Antrag zur Verbesserung der Straßenbeleuchtung zurück. Zweiter Bürgermeister Hans Schweizer regte an, bei der Gelegenheit auch ein paar alte Laternen auf LED umzurüsten. Robert Müller hatte die Lichtverschmutzung und das Energiesparen im Blick. Es gebe Dörfer, die deshalb jede zweite Lampe ausschalten würden, sagte er.

Bürgermeister bricht eine Lanze für den Winterdienst

Räum- und Kehrpflicht Nur eine Formalie war der Neuerlass der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehwege im Winter. Darin werden unter anderem die Räumpflicht im Winter und das Straßenkehren geregelt. Grund für den Neuerlass, den der Gemeinderat beschloss, war eine Änderung im Text der Präambel des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes.

Der Bürgermeister nahm das Thema zum Anlass, um dem Winterdienst der Gemeinde ein Lob auszusprechen und an die Bürger zu appellieren: „Die Mitarbeiter vom Bauhof und die Firma, die uns unterstützt, sind sehr gewissenhaft in ihrer Arbeit.“ Es ist sein erster Winter in seiner Amtszeit als Bürgermeister. Er habe zum ersten Mal hautnah miterlebt, dass „der eine oder andere nicht zufrieden“ sei, sagte Schoder in der Sitzung am Dienstag. Er bat die Gemeindebürger um Verständnis für den Winterdienst, der die festgelegten Routen abfahre und zum Beispiel bei Glatteis auf einer kaum befahrenen Strecke nur wenig ausrichten könne. Der Bürgermeister erinnerte: „Es stehen oft auch Autos auf der Straße, die das Arbeiten nicht leicht machen.“

Bauer und Paten für Nistkästen gesucht

Projekt Brutkasten Als ein Gemeinschaftsprojekt für Kinder und Senioren kann sich Bürgermeister Schoder den Bau von Nistkästen für Meisen vorstellen. Die Meisen sollen die Raupen des Eichenprozessionsspinners vernichten. Der Schädling sei auch in der Gemeinde ein Thema, so der Bürgermeister. Er will die Aktion des Landratsamtes deshalb unterstützen. Die Gemeinde würde das Material stellen und sucht Paten für die Betreuung der Nistkästen.

Mit Nistkästen für Meisen will sich auch die Gemeinde Inchenhofen an einem Projekt gegen den Eichenprozessionsspinner beteiligen. Dafür werden noch Bastler und Paten gesucht. Bild: Manuela Riepold

Keine Gebühren Bereits im Januar verzichtete die Gemeinde darauf, Gebühren für die Mittagsbetreuung von Kindern einzuziehen. „Ziemlich sicher“ werde man das auch im Februar so handhaben, sagte der Bürgermeister. Nachdem keine Gebühren erhoben wurden, muss auch nichts zurückgezahlt werden.

Hilfe bei Fahrt zum Impfzentrum

Fahrt zum Impfen Senioren, die Unterstützung für Fahrten zum Impfzentrum nach Dasing brauchen, können sich bei der Gemeinde melden. Die wird die Anfrage an die Seniorenbeauftragten weitergeben.

Bebauungsplan aufheben Einen Schritt weiter zur Aufhebung ist der Bebauungsplan „Sainbach Ost“. Nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, die keine Einwände hatten, fasste der Gemeinderat den Auslegungsbeschluss.

Bauanträgen zugestimmt Keine Einwände hatte das Gremium gegen den Anbau eines Freisitzes in der Großhausener Straße und den Bau eines Betriebsleiterwohnhauses mit Doppelgarage im Außenbereich von Ingstetten.

