09:00 Uhr

Glückwunsch an die 40 Einser-Absolventen

Christian Sauerlacher, Klasse 10d, zeigte an der Tuba sein großes musikalisches Talent. Seine Musiklehrerin Ines Rampf begleitete ihn am Klavier.

Wittelsbacher Realschule in Aichach schickt 155 Absolventen ins Berufsleben und an weiterführende Schulen. Fast ein Drittel mit einer Eins vor dem Komma

Von Manfred Zeiselmair

So viele Schulabgänger mit Mittlerer Reife hat es bei der Wittelsbacher Realschule in Aichach wohl selten gegeben. Und auch deren Prüfungsergebnisse können sich sehen lassen. Bei der Abschlussfeier des Absolventenjahrgangs zeigten sich sowohl Schüler als auch Schulleiter Hans Friedrich Stock und sein gesamtes Lehrer-Kollegium stolz und hoch zufrieden: Von den sechs Abschlussklassen haben 155 Schüler das Zeugnis der Mittleren Reife erreicht, davon 40 mit der Note Eins vor dem Komma.

Die harmonische Abschlussfeier in der voll besetzten Schulaula wurde musikalisch umrahmt von der Schulband 18 Minutes und der Schul-Bigband unter der Leitung der beiden Musiklehrer Ines Rampf und Johannes Degendorfer. Nach der sehr persönlichen Ansprache des Schulleiters schlossen sich die Grußworte und Glückwünsche von Landrat Klaus Metzger, Bürgermeister Klaus Habermann und der Elternbeiratsvorsitzenden Ottilie Huber an.

Bevor es an die Übergabe der Zeugnisse ging, hatten die Schülersprecher Nawale Afoda (10e) Istanbullu Berkan (10d) und Elisabeth Smirnov (10e) ein letztes Mal das Sagen. Ihre Abschlussrede verpackten sie gekonnt und humorvoll in eine interaktive, fußballerische Turnierreise. Sie verglichen ihre Schulzeit mit Trainingsjahren, in denen sie so manchen Fehlpass gespielt und so manche gelbe Karte bekommen haben. Ihre Lehrer als Trainer hätten sie dabei oft zur Weißglut gebracht. Doch frei nach der Devise „Die Nationalelf hat es bei der WM nicht weit geschafft. Wir dagegen schon“ kam man schließlich zur Erkenntnis „Unsere Prüfung war ein echter Volltreffer. Wir bleiben weiter am Ball“.

Dass ihre ehemaligen Schützlinge weiterhin am Ball bleiben, wünschten sich auch die Klassleiter der Abschlussklassen Ekkehard Seidel, (10a), Christina Seidel (10b), Angelika Lechner (10c), Peter Hosmann (10d), Ulrich Mahl (10e) und Steffi Schmid (10f), die bei den anschließenden Zeugnisvergaben mit ihren Schülern auf die Bühne kamen.

Von den 40 Schulbesten mit einer Eins vor dem Komma erreichten Verena Huber und Leoni Singer, beide aus der Klasse 10e, die Traumnote 1,0. Den zweiten Platz teilten sich mit der Note 1,09 Verena Jung (10f) und Monika Schweiger (10b). Als Drittbeste mit der Note 1,18 wurden Sarah Newjem und Ida Sophie Schmid, beide aus der Klasse 10b, geehrt. Wieder einmal haben die weiblichen Absolventen bei der Leistungsbilanz mit 28 Einsern gegenüber zwölf bei den männlichen besonders gut abgeschnitten.

Einen besonderen Applaus verdiente sich im Anschluss auch Christian Sauerlacher (10d9, der an der Tuba, begleitet von Ines Rampf am Klavier, „Czardas“ zum Besten gab. Der begabte Nachwuchsmusiker ist seit kurzem Mitglied des schwäbischen Jugendsymphonieorchesters und wird wohl eine musikalische Laufbahn einschlagen.

Für ihr besonderes Engagement an der Schule zeichneten die Lehrer schließlich noch zahlreiche Absolventen aus: Big-Band- und Schulbandmitglieder, Lerntutoren, Mitglieder der Bühnenbau-AG, Schulsanitäter, Streitschlichter, die drei Schülersprecher von der Schülermitverantwortung (SMV) sowie Gina Heinze für die Moderation der Schulfeste.

Mit den Worten „Macht euch auf die Suche nach der Zukunft und findet euer Element“, schickte die Konrektorin Anna Weinmann in ihrer Dankes- und Schlussrede schließlich die 155 Schulabgänger auf ihren weiteren Weg, der sie in Richtung weiterführende Schulen oder direkt ins Berufsleben führt.

Themen Folgen