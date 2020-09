vor 15 Min.

Golf durchbricht Zaun und landet im Garten

Die Polizei ermittelt gegen einen Unfallfahrer, der in der Nacht zum Freitag mit seinem Golf in Gebenhofen in einen Garten gefahren ist.

Ein Golf durchbricht in Gebenhofen in der Nacht zum Freitag einen Zaun, schleudert durch einen Vorgarten und landet in einer Hecke. Fahrer und Beifahrer flüchten.

In einem Garten ist der VW Golf eines Unfallfahrers in der Nacht zum Freitag im Affinger Ortsteil Gebenhofen gelandet. Er hat dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, sind Fahrer und Beifahrer geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an.

Das Auto fährt in einer Kurve in geradeaus weiter in den Garten

Der Unfall ereignete sich gegen 2.20 Uhr. Der unbekannte Fahrer war in der Aulzhauser Straße in einer Kurve zunächst geradeaus gefahren. Das Auto durchbrach einen Zaun, schleuderte über den Vorgarten dahinter und kam in der Hecke eines Nachbargrundstückes zum Stehen. Fahrer und Beifahrer ließen das Auto stehen und flüchteten vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro zu kümmern. Der Wagen im Wert von rund 25.000 Euro ist komplett zerstört. Die Fahndung nach dem Unfallflüchtigen dauert an. (jca)

Themen folgen