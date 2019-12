16:13 Uhr

Griesbeckerzell: Die Engstelle ist weg

Die Straße in Griesbeckerzell ist fertig verbreitert. Welche Arbeiten noch stattfanden.

Die Engstelle am Ortseingang von Griesbeckerzell (Stadt Aichach) ist Geschichte. Die Straße ist dort jetzt auf das übliche Ausmaß der Ortsdurchfahrt verbreitert worden. Damit ist nun auch dort Begegnungsverkehr möglich.

Aichach: Jeder kennt Engstelle

Jeder, der jemals in Griesbeckerzell war, kennt die Engstelle: Sie befindet sich ziemlich am Ortseingang – von Sulzbach aus gesehen. Die Stadt konnte das entsprechende Grundstück erwerben und im Sommer ein Gebäude an der Hofgartenstraße abreißen. Damit war der Platz gewonnen, die Engstelle zu beseitigen.

Im gleichen Zuge werden auch Arbeiten am Wasserleitungsnetz und an den Kabelanlagen durchgeführt.

