vor 22 Min.

Grüne: Keine Notarztstandorte streichen

Katharina Schulze bei Gespräch mit dem Roten Kreuz

Um die prekäre Lage in der notfallmedizinischen Versorgung im Landkreis ging es bei einem Treffen der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, Landtagsabgeordnete Christina Haubrich und Landratskandidat Stefan Lindauer mit Robert Erdin sowie Robert Lang vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Aichach-Friedberg. Laut Pressemitteilung erklärte Schulze, man müsse überlegen, ob im Gesundheitswesen nicht eine neue Schwerpunktsetzung angebracht sei, um auch zukünftige Herausforderungen wie zum Beispiel die Bereitstellung von Tagespflegeplätzen zu meistern.

Lindauer, der im Rettungsdienst arbeitet, betonte, Reformen im Rettungsdienst seien zwingend notwendig, beispielsweise die rechtliche Stärkung der Notfallsanitäter oder die Beschleunigung von Vergabeverfahren. Diese Reformen dürften nicht auf dem Rücken der Patienten oder des Rettungsdienstes ausgetragen werden. Man müsse Druck aufbauen, um die Verantwortlichen zum Handeln zu bewegen.

Haubrich sagte, der Dienst im Rettungsdienst sowie als Notarzt müsse wieder deutlich attraktiver werden, mit besserer Bezahlung, attraktiveren Dienstzeiten sowie mehr Vertrauen in das Können des Rettungsdienstpersonals. Beim Fachkräftemangel im Rettungsdienst müsse man jetzt gegensteuern, um größere Versorgungslücken abzuwenden. Die Streichung von Notarztstandorten könne nicht die Lösung sein, so Haubrich. (AN)

Themen folgen