vor 32 Min.

Günstiger Wohnraum: In Aichach sollen neue Sozialwohnungen entstehen

Eine Wohnanlage will die Baugenossenschaft auf diesem Grundstück an der Oskar-von-Miller-Straße in Aichach bauen.

Plus An der Oskar-von-Miller-Straße in Aichach sollen 15 bis 18 Wohnungen entstehen. Es ist das zweite Projekt der Baugenossenschaft in diesem Jahr.

Von Claudia Bammer

Die Baugenossenschaft will in Aichach bauen. Nördlich der Oskar-von-Miller-Straße soll eine Wohnanlage mit 15 bis 18 Wohnungen im geförderten Wohnungsbau entstehen. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats befasste sich mit einer Bauvoranfrage für das Projekt. Was ist geplant? Hier ein Blick auf das Vorhaben.

Das Grundstück in Aichach ist 1700 Quadratmeter groß

Vorgestellt wurden zwei Varianten für das rund 1700 Quadratmeter große Grundstück. Variante 1 besteht aus zwei Baukörpern mit jeweils drei Etagen, die durch eine Erschließungsspange verbunden sind. Bei Variante 2 handelt es sich um einen viergeschossigen Baukörper. Die Verwaltung plädierte für Variante 1. Wie Ulrich Egger vom Bauamt erläuterte, haben die Häuser nördlich der Oskar-von-Miller-Straße bis zum Griesbacherl maximal drei Vollgeschosse. Die Bebauung steige vom Griesbacherl her in Richtung Süden an. Das sollte auch so beibehalten werden, so Egger. Das sah auch der Bauausschuss so und stimmte der Variante 1 zu.

Es handelt sich in diesem Jahr um das zweite Projekt der Baugenossenschaft in Aichach. Wie im Juni berichtet, will sie außerdem an der Donauwörther Straße ein städtisches Gebäude, das sogenannte Algertshausener Gemeindehaus, ersetzen. Dort ist eine Wohnanlage mit zehn bis zwölf Wohnungen vorgesehen, das Grundstück stellt die Stadt in Erbpacht zur Verfügung.

Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen ist geplant

Ja zu Wohnanlage Eine Wohnanlage mit sechs Wohnungen will ein Bauwerber an der Pappelstraße in Ecknach bauen. Die nötigen Stellplätze sind nachgewiesen. Der Bauausschuss stimmte einstimmig zu. Erich Echter (CWG) wies allerdings auf die schlechte Parksituation in dem Gebiet hin, die bei weiterer Bebauung noch schlechter werde: „Wie viel Mensch verträgt der Mensch?“ Er forderte eine Überarbeitung der städtischen Stellplatzsatzung, wie bereits von der Grünen-Fraktion beantragt.

Ja zu Vierfamilienhaus Ebenfalls zugestimmt hat der Bauausschuss einem Bauantrag aus Griesbeckerzell. Dort soll in der Lorenzstraße ein Einfamilienhaus mit einem Anbau zum Vierfamilienhaus umgebaut und erweitert werden. Eine Bauvoranfrage für drei Wohneinheiten war bereits genehmigt. Statt einem Satteldach soll das Haus nun ein weiteres, drittes Vollgeschoss und ein Flachdach bekommen. Die Verwaltung war der Ansicht, dass sich das Gebäude „gerade noch“ in die Umgebung einfügt. Dort sei keine klare Baustruktur erkennbar.

Zweifamilienhaus kein Doppelhaus Ja hat der Bauausschuss auch zu einem Zweifamilienhaus an der Weinmillerstraße im Kreisgut gesagt. Da die Grundfläche leicht überschritten wird, braucht der Bauherr eine Befreiung. Die Frage von Georg Robert Jung (FWG), ob der Bebauungsplan Zweifamilienhäuser überhaupt zulässt, beantwortete Ulrich Egger: Zugelassen sind Einzelhäuser. Als solches gelte auch ein Zweifamilienhaus, nicht als Doppelhaus. Die Überschreitung der Grundfläche kompensiert der Bauherr mit ausgewiesenen Flächen für Biodiversität mit insektenfreundlicher Bepflanzung.

Bauprogramm Aichach: Das sind die dicksten Brocken 1 / 7 Zurück Vorwärts Kanalbau: Gesamt 1,4 Millionen Euro; Optimierung der Kläranlage Aichach 400.000 Euro; Erweiterung Regenrückhaltebecken Gallenbach 30.000 Euro; Kanalerneuerung Blumenthaler Straße, zweiter Bauabschnitt 150.000 Euro; Kanalerneuerung Untermauerbach 600.000 Euro.

Wasserversorgung: Gesamt 2 Millionen Euro; Leitungserneuerung Steidlestraße 130.000 Euro; Wohnpark an der Sudetenstraße 60.000 Euro; Wasserwerk Untergriesbach, Optimierung der Anlagen 550.000 Euro; Sanierung Brunnen 6, energetische Verbesserung 225.000 Euro; Leitungserneuerung Pfarrer-Steinacker-Straße in Ecknach 400.000 Euro; Leitungserneuerung Blumenthaler Straße in Klingen 500.000 Euro; Rückbau Tiefbrunnen Obermauerbach 80.000 Euro.

Straßen- und Brückenbau: Gesamt 2,1 Millionen Euro; Umgestaltung Obere Vorstadt 500.000 Euro (Restabwicklung); Neuausbau Gartenbau 480.000 Euro; Neuausbau Steidlestraße 300.000 Euro; Gehwegausbau Blumenthaler Straße 300.000 Euro; Deckensanierung Bachstraße 80.000 Euro; Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Tränkmühle – Sulzbach 120.000 Euro; Straßenbeleuchtung, Maßnahmen zur Energieeinsparung 60.000 Euro.

Grünanlagen und Gewässer: Gesamt 1,8 Millionen Euro; Grünzug entlang der Paar vom Stadtgarten zum Düker 250.000 Euro; Räumlicher Rechen Griesbacherl 100.000 Euro; Hochwasserschutz Aichach 350.000 Euro; Hochwasserschutz Kulturgraben in Griesbeckerzell 400.000 Euro; Burgplatz Oberwittelsbach 365.000 Euro; Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 105.000 Euro.

Hochbau: 2,9 Millionen Euro; BUS-System (Datenübertragungssystem) für Grundschule Aichach-Nord 170.000 Euro; Grundschule Ecknach, Planung für energetische Sanierung 50.000 Euro; Erweiterung Verwaltungsgebäude I 300.000 Euro; Baumaßnahmen zur Bayerischen Landesausstellung 280.000 Euro; Wittelsbacher Museum, Brandschutz 160.000 Euro; Neubau Kindertagesstätte auf dem Neusa-Gelände, Planungskosten 100.000 Euro; Modulbau Ersatz-Kinderkrippe 1 Million Euro; Dritte Gruppe in der Kinderkrippe Sonnenschein am Oberbernbacher Weg 300.000 Euro; Fahrradparksystem am Bahnhof 65 000 Euro; Abbruch Neusiedl-Haus Flurstraße 3 60.000 Euro; Neubau Feuerwehrhaus Mauerbach 60.000 Euro; Umbau Feuerwehrhaus Walchshofen 165.000 Euro.

Friedhöfe: 1000 Euro für Neuen Friedhof, Aussegnungshalle.

Spielplätze: Gesamt 6000 Euro; Pavillon für den Spielplatz in Oberwittelsbach.

Ja zu Fremdenzimmern In Oberschneitbach sollen bei einem Gasthof im Zuge einer Dacherneuerung sieben Fremdenzimmer gebaut werden. Dafür werden ein Treppenhaus angebaut, der Kniestock erhöht und Gauben eingebaut, wodurch das Gebäude dann dreistöckig erscheint, so Ulrich Egger. Der Ausschuss hatte keine Einwände

Ja zu landwirtschaftlichen Hallen Ja sagte der Bauausschuss auch zu zwei Bauanträgen aus Obermauerbach. Ein Landwirt will im Außenbereich an der Klingener Straße eine landwirtschaftliche Lagerhalle erweitern und eine Schleppergarage anbauen. An der Bergener Straße will ein Landwirt ebenfalls im Außenbereich einen Milchviehstall mit Bergehalle erweitern. Zusätzlich wird ein Laufstall gebaut.

Änderung bei Biogasanlage Keine Einwände hatte der Ausschuss gegen eine Änderung bei der Biogasanlage in Froschham bei Oberbernbach. Unter anderem ein zweites Blockheizkraftwerk und ein Betriebsmittellager sollen gebaut werden. Die Änderung soll eine flexiblere Stromproduktion ermöglichen, um Schwankungen im Stromnetz durch Windenergie und Photovoltaik ausgleichen zu können. Die produzierte Menge ändert sich nicht.

Lesen Sie auch:

Themen folgen