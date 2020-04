12:30 Uhr

Gute Corona-Nachricht: Briefe helfen Senioren gegen Einsamkeit

Christina Schneider hat eine Idee: Sie schreibt Briefe an Seniorenheimbewohner, um diesen in der Corona-Zeit zu helfen. Immer mehr Menschen schließen sich an.

Von Marlene Weyerer

Um zu verhindern, dass das Coronavirus in Altenheimen verbreitet wird, herrscht bei solchen Einrichtungen ein Besuchsverbot. Das hat allerdings zur Folge, dass viele ältere Menschen sich einsam fühlen. Um dem entgegenzuwirken, haben einige Menschen in der Region angefangen, Briefe an Seniorenheime zu schreiben. Christina Schneider aus Aichach hat die Aktion initiiert. „Das hat ganz klein angefangen mit ein paar Freundinnen“, sagt sie.

30 Briefeschreiber: So können Sie mitmachen

Aus den elf Freunden sind inzwischen etwa 30 Briefeschreiber geworden. Wer mitmachen will, kann sich bei Schneider unter der E-Mail seniorenpostaic@gmx.de melden. Einmal die Woche bringt sie die Post in Seniorenheimen vorbei. Viele schreiben ihre eigene Adresse in den Brief, damit die Senioren ihnen antworten können. Die Aktion sei wohl bei den Bewohnern gut angekommen, sagt Schneider. „Mir wurde gesagt, sie hätten sich sehr gefreut.“

