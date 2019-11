vor 6 Min.

Gutes Rücklagenpolster für den Nachfolger

Kühbachs Bürgermeister Johann Lotterschmid startet seine Abschiedsrunde durch die Gemeinde. Hinter ihm liegt das für die Gemeinde wirtschaftlich beste Jahr seiner Amtszeit. Was im nächsten Jahr geplant ist

Von Gerlinde Drexler

Es ist eine Art Abschiedsrunde, die Kühbachs Bürgermeister Johann Lotterschmid durch seine Gemeinde macht. Am Donnerstag hielt er seit seinem Amtsantritt im Mai 1996 seine 73. Bürgerversammlung ab. In Kühbach war die erste von insgesamt drei Versammlungen in diesem Jahr – den letzten, die er als Bürgermeister halten wird. Wie berichtet, wird er bei den kommenden Kommunalwahlen nicht mehr kandidieren. „Es war mir immer eine Freude und auch eine Ehre, hier an dieser Stelle berichten zu können“, sagte er zu den Zuhörern.

Aus wirtschaftlicher Sicht sei dieses Jahr – neben den beiden vorangegangenen – das beste seiner 24-jährigen Amtszeit gewesen. Die Gewerbesteuer sprudelt und steigt seit einigen Jahren kontinuierlich. Lotterschmid erwartet heuer Rekordeinnahmen von 3,9 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren es 2,2 Millionen Euro. Auf fünf Jahre gesehen liege der Durchschnitt bei zwei Millionen Euro, sagte er.

Eine der größten Investitionen der vergangenen Jahre war der Bau der neuen Kinderkrippe für rund 3,2 Millionen Euro. Seit September ist die Krippe in Betrieb. Derzeit ist sie mit 30 Kindern belegt. Ausgelegt ist sie für vier Gruppen und insgesamt 48 Kinder. „Es war eine sehr ungünstige Zeit für Bauvorhaben“, sagte Lotterschmid. Die Baufirmen waren überlastet, und für viele Gewerke wurden nur ein oder zwei Angebote abgegeben. Das trieb den Preis in die Höhe. „Insgesamt ist das Bauwerk sehr gut gelungen“, fand der Bürgermeister.

Ein weiteres großes Projekt, das die Gemeinde in Angriff nahm, war der Bau der neuen Kläranlage. Im Januar war Baubeginn. Becken und Betonarbeiten seien fertig, sagte Lotterschmid. „Die Arbeiten am Betriebsgebäude werden heuer noch abgeschlossen.“ Bis zum Jahresende sollen die Verbindungsleitungen verlegt sein. Im Januar geht es mit dem Technikteil los: Rührwerk, Gebläse, Rechen und Elektrotechnik. Anfang 2020 wird auch die Ablaufleitung von Kühbach nach Paar gebaut. Fertigstellung und Start des Betriebs der Kläranlage sind für Mitte 2020 geplant. „Bisher ist alles programmgemäß verlaufen“, sagte Lotterschmid. Kostenüberschreitungen erwartet er nicht.

Finanziert wird die Kläranlage, die Kühbach gemeinsam mit dem Markt Inchenhofen betreibt, über einen Ergänzungsbeitrag. Die Fragebögen zu den errechneten Grundstücksgrößen und Geschossflächen hat die Gemeinde dem Bürgermeister zufolge größtenteils schon zurückerhalten. Gegen Ende des Monats werden die Bescheide versendet. Die erste von drei Raten wird voraussichtlich im Februar 2020 fällig, die zweite ein Jahr darauf und die dritte im Februar 2022. Auch eine Ratenzahlung kann beantragt werden, verkündete Lotterschmid.

Im nächsten Jahr weist die Gemeinde zwei neue Baugebiete in Unterbernbach und in Kühbach aus. Für das Baugebiet „Rettenbacher Straße“ in Unterbernbach mit zehn Bauplätzen laufe bereits das Verfahren, teilte er mit. Bei der „Falterbreite“ in Kühbach ist das Grundstück schon im Gemeindebesitz. 25 Bauplätze könnten hier entstehen. 2020 soll der Bebauungsplan aufgestellt werden. Umgesetzt werden kann es erst nach Abschluss der Kanalerneuerung in der Schrobenhausener Straße, die ebenfalls für nächstes Jahr geplant ist.

Das Fazit des Bürgermeisters: „Die finanziellen Verhältnisse des Marktes Kühbach sind nach wie vor bestens und sehr geordnet.“ Trotz der großen Investitionen sei das Rücklagenpolster gut. Lotterschmid appellierte an die Zuhörer, dass sich bei den anstehenden Nominierungsversammlungen besonders Frauen zur Verfügung stellen: „Die Frauenquote war in der Vergangenheit nicht sehr gut.“

Themen folgen