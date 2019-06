Handwerker schlägt mit der Faust zu

Plus 43-Jähriger fühlt sich von Auftraggeberin ungerecht behandelt. Video bewegt ihn vor Gericht zur Kehrtwende

Eine Mängelliste und eine unbezahlte Rechnung brachten einen 43-jährigen Handwerker aus dem Landkreisnorden in Rage. Zuerst geriet er im Dezember 2016 mit der Auftraggeberin in Streit, dann ging er mit der Faust auf einen 56-jährigen Bekannten der Frau los. Aber nicht alleine. Als Unterstützung hatte er sich ein Brüderpaar (23 und 25 Jahre) mitgebracht. Wegen gefährlicher Körperverletzung musste sich das Trio jüngst vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.

Er fühlte sich schlecht von ihr behandelt

Von einem Geständnis waren die drei zunächst weit entfernt. Ausführlich berichtete der Handwerker, was er alles für die Auftraggeberin gemacht hatte und wie schlecht er sich von ihr behandelt fühlte, weil sie seine Arbeit bemängelte. Die beiden Brüder habe er als Zeugen zu dem Gespräch mitgenommen. Dass er sauer gewesen war, als er das Haus betrat, gab er zu. Den 56-Jährigen geschlagen habe er aber nicht. Der sei einfach zu Boden gefallen. Warum, konnte sich der 43-Jährige nicht erklären. Dass er vorher einem 61-Jährigen den Arm nach hinten gedreht und ihn „kampfunfähig gemacht“ hatte, gab der Handwerker hingegen zu. Er habe sich von dem 61-Jährigen bedroht gefühlt, weil er mit ausgestrecktem Arm auf ihn zugekommen war, erklärte er.

Sie hätten niemanden angefasst

Die mit angeklagten Brüder hatten eine andere Prozessstrategie. Sie berichteten von einem Handgemenge mit dem 61-Jährigen. „Schockiert und überrascht“ hätten sie zugesehen, wie der 43-Jährige, ihr Chef, erst auf den 61-Jährigen losgegangen sei und dann dem 56-Jährigen mit der Faust in den Nacken geschlagen habe. Sie selbst hätten niemanden angefasst oder geschlagen, ließen sie über ihre Verteidiger erklären.

Der Zeuge sah das ganz anders. Der 61-Jährige, der selbst von dem Handwerker zu Boden gerissen worden war, schilderte, dass die Drei gemeinsam auf den 56-Jährigen losgegangen waren. „Es war ein mords Gezerre“, so der Zeuge.

Der 56-Jährige berichtete von lauten Schreien und Poltern. Als er nachsehen wollte, habe ihm der 25-Jährige mit der Faust in die Rippen geschlagen, der Handwerker schlug ihm mit der Faust in den Nacken und auf den Rücken. „Dann haben alle drei versucht, mich aus der Wohnung zu ziehen“, erzählte er. Ein abruptes Ende fand die Auseinandersetzung, als den dreien auffiel, dass die Auftraggeberin alles mit ihrem Mobiltelefon filmte. Das Video lag vor Gericht als Beweismittel vor. Nachdem Verteidiger, Gericht und die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ein Rechtsgespräch geführt hatten, musste es jedoch nicht mehr gezeigt werden. Die drei rangen sich zu einem Geständnis durch.

Staatsanwältin fordert zehn Monate Haft

Staatsanwältin Stephanie Kastl-Schmid wertete es als positiv, dass dem Gericht dadurch eine aufwendige Zeugenvernehmung erspart blieb. Auf der Minusseite stand für sie, dass alles geplant war und der Handwerker eigens seine Helfer mitgebracht hatte. Sie plädierte wegen gefährlicher Körperverletzung für Bewährungsstrafen in Höhe von zehn Monaten für den 43-Jährigen sowie jeweils sechs und acht Monate für die Brüder. Als Auflage forderte sie 1000 Euro Schmerzensgeld für den 56-Jährigen. Dem schloss sich Richterin Eva-Maria Kraus in ihrem Urteil an. Sie erkannte an, dass der Handwerker verärgert war. „Das ist aber kein Grund, zurückzufahren, Verstärkung zu holen und auf jemanden loszugehen“, betonte die Richterin. Die Verteidiger der Brüder hatten für eine Bewährungsstrafe von sechs und vier Monaten plädiert.