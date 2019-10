vor 19 Min.

Hilfe für Senioren

Bezirk und Landkreis wollen ihre Zusammenarbeit stärken

Der Bezirk Schwaben will die Zusammenarbeit mit den Landkreisen im Seniorenbereich verstärken. Um die Zuständigkeiten und Angebote transparenter zu gestalten, abzustimmen und zu vernetzen, trifft der Bezirk Kooperationsvereinbarungen. Mit dem Landkreis Aichach-Friedberg ist diese Zusammenarbeit bereits unterschriftsreif.

Wenn ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung öffentliche Hilfen benötigen, wissen sie nicht immer, an wen sie sich wenden sollen: an den Landkreis oder an den Bezirk? Damit sich das ändert, haben Bezirkstagspräsident Martin Sailer und Landrat Klaus Metzger nun laut Mitteilung ein Papier unterzeichnet. Hintergrund ist das „Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze“, das 2020 in Kraft tritt. Doch auch ohne diese Vorgabe sei es ihm ein dringliches Anliegen, dass der Bezirk den Bürgern die Wege erleichtere, betonte Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Der Eindruck des „Behördendschungels“ müsse vermieden werden. Ziel der Kooperation sei es, den Grundsatz „Hilfen wie aus einer Hand“ zu verwirklichen. „Es geht allein um die betroffenen Menschen und darum, ihnen den Lebensalltag zu erleichtern“, betonte Landrat Klaus Metzger.

Die Kooperationsvereinbarung sieht nicht nur eine optimierte Zusammenarbeit bei Einzelfällen vor. „Ziel ist auch die Gestaltung inklusiver Sozialräume“, erläutert Benjamin Gunkel, beim Bezirk für Themen der Sozialplanung zuständig. „Das soll beispielsweise durch die gegenseitige Unterstützung und Abstimmung bei Planungen wie dem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept, dem Aktionsplan Inklusion und weiteren Vorhaben realisiert werden“, ergänzt er. Martin Sailer und Klaus Metzger sind sich einig, dass durch die Kooperation Doppelstrukturen vermieden und neue Angebote geschaffen werden können. (AN)

