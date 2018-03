04:56 Uhr

Hiobsbotschaft: Neues Krankenhaus wird noch später fertig

Am Montag wurde am neuen Aichacher Krankenhaus fleißig gearbeitet. Dennoch wird der Bau voraussichtlich erst im September fertig.

Arbeiten am Teilneubau der Klinik in Aichach verzögern sich weiter. Der Umzug verschiebt sich damit noch einmal von Juli auf Oktober. Diese Nachricht kommt gar nicht nicht gut an.

Von Nicole Simüller

Dicke Luft herrschte gestern Nachmittag im Werkausschuss. Während draußen dunkle Regenwolken über dem Aichacher Landratsamt aufzogen, ließ auch die Stimmung im großen Sitzungssaal nichts Gutes erahnen. Nun steht fest: Das neue Aichacher Krankenhaus wird noch später fertig als zuletzt geplant.

Seniorchef Linus Hofrichter und Martin Rieger von den Sander Hofrichter Architekten mussten gestern eingestehen, dass auch an einen Umzug im Sommer in das neue Haus nicht zu denken ist. Den neuen geplanten Umzugstermin datierte Hofrichter auf Oktober. Die Bauarbeiten würden erst Ende September fertig – vier Monate später, als noch im November geplant.

Damals hatte das Architekturbüro dem Ausschuss einen neuen, detaillierten Terminplan vorgelegt und erklärt, dass dieser nun hieb- und stichfest sei. Doch es kam erneut anders. „Wir haben in den letzten Wochen gespürt, wir kommen mit dem Terminplan von November nicht mehr hin“, sagte Hofrichter. Die Gründe dafür seien vielfältig. Der Verzug bei den Gründungsarbeiten und beim Rohbau habe dazu geführt, dass weitere Gewerke wie Ausbau und Technische Gebäudeausstattung nicht mehr im vereinbarten Zeitrahmen zu schaffen waren. Hofrichter sagte, Verträge und Angebotspreise seien für die Firmen aus heutiger Sicht nicht mehr lukrativ. Andere Aufträge würden vorrangig bedient. Die Firmen seien zum Teil nicht mit zugesagter Personalstärke auf der Baustelle.

Hofrichter und Rieger sagten, das Architekturbüro habe keine Handhabe. Hofrichter: „Sie können die Firmen in Verzug setzen. Aber das ist schwierig, weil Sie eh schon aus den Terminen raus sind. Neue Firmen stehen nicht vor der Tür.“ Der neue Terminplan sei nun insbesondere mit den kritischen Firmen besprochen worden. „Wir versuchen alles, was in unserer Macht steht, diesen wieder verschobenen Termin einzuhalten“, versprach Hofrichter.

Kein Verständnis für die Verzögerung im Werkausschuss

Bei den Mitgliedern des Werkausschusses stieß all das auf wenig Verständnis. Landrat Klaus Metzger hatte bereits zu Beginn eine längere nicht öffentliche Sitzung im Anschluss angekündigt, in der es um Ursachen und Folgen der erneuten Verzögerung gehen sollte. Doch schon im öffentlichen Teil machte sich Ärger breit. Sepp Bichler (Unabhängige) hielt die Argumente für nicht nachvollziehbar. Mehrfach hätten diese im November erklärt, dass mit dem damals neuen Terminplan nichts mehr schiefgehen würde. „Das ist jetzt schon eine gewaltige Geschichte, wenn erklärt wird, es fehlen wieder vier Monate“, so Bichler. Entweder hätten die Architekten dem Ausschuss damals Sand in die Augen gestreut oder nicht ordentlich kalkuliert. „Ich muss den neuen Termin anzweifeln mit den bisherigen Erfahrungen.“ Eigentlich hätte das Tempo ab November erhöht werden müssen. „Nicht mal das ist gelungen.“

Auch Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann war verärgert: „Das kostet uns richtig Geld.“ Auch er konnte die Argumente der Architekten nicht nachvollziehen. Matthias Stegmeir (CSU) stellte klar: Die Verträge seien seit Langem abgeschlossen, die Termine festgelegt, die Preise zugesichert worden. „Uns entsteht eine negative wirtschaftliche Entwicklung.“ Sogar in zweifacher Hinsicht, da nun der günstige Umzugstermin im Sommer nicht zu halten sei und stattdessen stattfinde, wenn sich die Krankenhäuser wieder füllen. Metzger wies darauf hin, dass sogar überlegt worden war, zum Jahreswechsel in den Neubau umzuziehen. „Und da war die erste Verzögerung schon eingerechnet.“

Vor vier Jahren war noch von einem Umzug zum Jahreswechsel 2016/2017 ausgegangen worden. Beim Spatenstich im Herbst 2014 kündigte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml ihren Besuch zur Eröffnung Mitte 2017 an. Im März vor zwei Jahren wurde klar: Alle wären hochzufrieden, wenn der Bau zum Jahreswechsel 2018 fertig wird. Doch selbst aus Juli wird nun nichts. In den Neubau fließen über 50 Millionen Euro, rund die Hälfte trägt der Freistaat.

Themen Folgen