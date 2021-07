Hollenbach

Schnelles Internet mit Glasfasernetz in ganz Hollenbach

Plus Hollenbach will die Anbindung ans Internet mit einem weiteren Förderprogramm verbessern. Beim neuen Baugebiet in Igenhausen sind noch viele Frage ungeklärt.

Von Johann Eibl

Dass eine möglichst gute Anbindung ans Internet nicht zuletzt auch in einer Gemeinde wie Hollenbach von enormer Bedeutung ist, gilt bereits seit Jahren als allgemein bekannt. In den vergangenen Monaten wurde der Stellenwert dieses Themas noch deutlicher, schließlich wurden viele Arbeiten in der Corona-Krise von zuhause aus erledigt und viele Schülerinnen und Schüler daheim unterrichtet. Darum stufte Bürgermeister Franz Xaver Ziegler in der Sitzung des Hollenbacher Gemeinderats im Pfarrheim am Donnerstag die Angelegenheit als "extrem wichtig" ein. Seine Forderung: "Es wird langsam Zeit, dass wir Nägel mit Köpfen machen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

