vor 31 Min.

Hudlhub vertont Texte eines Aichacher Liedermachers

Die Band Hudlhub vertont Lieder eines Aichachers. Am Freitag veröffentlichen sie eine neue Single. Sie bekommt in der Corona-Krise eine neue Bedeutung.

Die Band Hudlhub aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vertont Texte des Aichacher Liedermachers Ludwig Hofberger. Sie veröffentlicht am Freitag, 24. April, einen neuen Song mit Video. Er stammt aus dem aktuellen Album „Komm mit mir“.

„Komm mit mir“ ist laut Mitteilung der Band ein Lied über Beziehungen, Liebe und das Miteinander. Es passt in die Zeit. „Komm mit mir“ ist zwar nicht erst in der Corona-Krise geschrieben worden, die Band hat den Song schon eine ganze Weile im Repertoire. „Mit dem, was gerade passiert, hat der Song noch mal eine neue Ebene bekommen“, findet Barbara Seitle, die aus dem Donaumoos stammende Leadsängerin der Band.

Texte stammen vom Aichacher Liedermacher Ludwig Hofberger

Zusammen mit Sabine Beck und Mathias Petry aus Hohenwart ist sie mittlerweile seit einigen Jahren auf Kleinkunstbühnen in ganz Bayern unterwegs. Allein dreimal war das Trio inzwischen im Schlachthof in München zu Gast. Die Texte stammen von jemandem, der in der Region kein Unbekannter ist: dem Aichacher Ludwig Hofberger, früher selbst unter anderem mit Driang’l auf der Bühne und Autor etlicher Songs, die auf alten Bayern-Dry-Scheiben zu hören sind.

Hudlhub-Live-Konzerte sind zur Zeit wegen der Corona-Krise nicht möglich. Zumindest beim „Barock bis Rock“-Festival am 17. und 18. Juli in Neuburg wird die Band dennoch zu hören sein: Denn dieses findet im Zweifel online statt. (AZ)

Musik und Videos der Band sind bei YouTube, Spotify, iTunes, applemusic und allen gängigen Plattformen zu finden; am Freitag, 24. April, um 19 Uhr auch das Video zu „Komm mit mir“.

