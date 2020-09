vor 43 Min.

Humanitas Aichach schließt Krankenhaus-Projekt in Tansania ab

Die Humanitas Aichach bestätigt den Vorstand im Amt. 2019 war ein erfolgreiches Jahr für den Verein. Ein Krankenhaus-Projekt in Afrika wurde abgeschlossen.

Auf ein erfolgreiches Jahr 2019 blickten die aktiven Mitglieder der Humanitas Aichach bei der Jahreshauptversammlung zurück. Rückschau, Entlastung und Neuwahlen wurden zügig durchgeführt.

Die Mitglieder bestätigten den Vorstand für weitere zwei Jahre. Vorsitzende ist damit weiterhin Lissy Pfundmair-Bischoff, Zweiter Vorsitzender Paul Pfundmeier und Dritter Vorsitzender Clauspeter Pfundmair. Das Einnahmenkonto betreut Rosi Finkenzeller, das Ausgabenkonto Oliver Heib und die passiven Mitglieder Barbara Strandl.

Humanitas Aichach: 78 Kuhpatenschaften für das Klinikprojekt

Die Versammlung konnte auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückschauen und ebenso auf ein aktives erstes Halbjahr 2020 – und dies trotz Corona. Neben mehreren Projekten im In- und Ausland nahm die Hilfe für Kwalukonge in Tansania in den vergangenen 18 Monate den größten Raum ein. Es gab 78 Kuhpatenschaften in Höhe von jeweils 300 Euro. Das Geld wurde in mehreren Schritten auf das Konto in Afrika überwiesen. Der Aufbau einer Kuhherde ist geglückt und damit eine zukunftsweisende Unterstützung des Rosminan-Krankenhauses in Kwalukonge. Dem Ziel, dass sich das Krankenhaus selbst finanzieren kann, ist man somit näher gekommen. Das Projekt wurde von den Mitgliedern für abgeschlossen erklärt.

Auch die Reparatur des dortigen Ambulanzautos mit etwa 6000 Euro ist beendet. Das Auto, das aufgrund einer Reifenpanne einen Totalschaden erlitt, wurde von der dortigen Werkstatt vollständig zerlegt und komplett erneuert. Das Fahrzeug ist inzwischen wieder im Einsatz. (AZ)

