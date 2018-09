08:48 Uhr

In Aichachs Oberer Vorstadt gehen die Arbeiten weiter

Westlich der Augsburger Straße (links im Bild) beginnt in der Oberen Vorstadt der Straßenbau. Weiter nördlich, in der Martin- und Werlbergerstraße der Wasserleitungsbau.

Ab Montag gibt es die nächste Umleitung. Martin-, Werlberger- und Augsburger Straße werden halbseitig gesperrt.

Die Bahnhofstraße ist gerade erst für den Verkehr freigegeben (wir berichteten), jetzt gehen die Arbeiten in der Oberen Vorstadt weiter, wie die Stadt Aichach mitteilt. Am Montag, 24. September, beginnen im Schneitbacher Weg die Straßenbauarbeiten und in der Martinstraße sowie in der Werlbergerstraße werden die Wasserleitungen erneuert. Die Geschäfte in diesen Bereichen sind auch während der Bauzeit immer zugänglich. Martinstraße und Augsburger Straße werden bis Ende des Jahres halbseitig gesperrt, stadtauswärts kann der Verkehr die Baustelle passieren.

Schneller als erwartet konnte das Wasserleitungsnetz in der Augsburger Straße und einem Teil des Schneitbacher Weges ausgetauscht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Bürgermeister Klaus Habermann freut sich, dass dadurch noch in diesem Herbst mit der Erneuerung dort begonnen werden kann. Gearbeitet wird heuer ausschließlich westlich der Augsburger Straße, also auf der Seite des Unterschneitbacher Weges, die östliche Seite und die Fahrbahn sind nächstes Jahr dran. Weil auch am Straßenrand gearbeitet werden muss, ist die halbseitige Sperrung erforderlich. Die Gehwege werden mit Naturstein gepflastert, Bäume gepflanzt und Sitzbänke aufgestellt. All das soll zu einer Aufwertung der Oberen Vorstadt beitragen. „Wir legen bei dieser Baumaßnahme viel Wert auf die Aufenthaltsqualität“, sagt Habermann. Die Stadt hat darauf geachtet, dass die Zahl der Parkplätze annähernd gleich bleibt.

Für Anwohner, Geschäfte und Kunden werden die kommenden Wochen dennoch eine Herausforderung. Zwar bleiben alle Einzelhandelsgeschäfte jederzeit erreichbar, dennoch ist während der Bauphase mit Einschränkungen vor allem bei den Parkplätzen zu rechnen. Die Stadt empfiehlt, außerhalb der Baustelle einen Parkplatz zu suchen und zu Fuß zu den Geschäften zu gehen. Für Fußgänger und Radfahrer ist die Baustelle jederzeit passierbar.

Während am einen Ende die Straßenbauarbeiten starten, werden in der Martinstraße ab der Einmündung der Wilhelm-Wernseher-Straße und in der Werlbergerstraße die Wasserleitungen erneuert. In mehreren Bauabschnitten werden diese inklusive Armaturen und Anschlussleitungen im öffentlichen Grund bis Ende des Jahres bis zur Augsburger Straße, Abzweig Münchener Straße, ausgetauscht. Für die Anlieger entstehen dabei keine Kosten. Die Stadt würde es aber begrüßen, wenn auch auf den Privatgrundstücken die oftmals stark korrodierten alten Stahlleitungen ausgetauscht werden.

Wie in der ersten Bauphase in der Augsburger Straße gibt es auch diesmal eine halbseitige Sperrung mit Einbahnstraßenregelung. Das heißt, stadtauswärts können die Baustellen in Martin-, Werlberger- und Augsburger Straße passiert werden, stadteinwärts wird über die Franz-Beck-, Bahnhof- und Donauwörther Straße umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können die Straßen jederzeit in beide Richtungen passieren, ebenso bleiben die Zugänge zu den Gebäuden frei. Im Einzelfall kann die Zufahrt für Fahrzeuge zeitweise nicht möglich sein.

Mit dem im Rahmen der Städteförderung bezuschussten Projekt „Obere Vorstadt“ soll das gesamte Areal zwischen Oberem Tor und Milchwerkgelände aufgewertet werden, so die Stadt. Großer Wert wird auf Barrierefreiheit gelegt, für Fußgänger wird in der Augsburger Straße eine Querungshilfe eingebaut. Rund 2,2 Millionen Euro für die Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes und weitere 4,8 Millionen Euro für den Straßenbau werden investiert. Vorhabenträger sind die Stadt Aichach und das Staatliche Bauamt Augsburg.

Ebenfalls am Montag soll laut Michael Thalhofer die nächste Baustelle im Dellerweg eingerichtet werden. Dort steht ein Vollausbau an, nicht nur eine Deckensanierung wie gestern irrtümlich berichtet. Damit wird die Lücke zwischen der bereits ausgebauten Sudetenstraße und der gerade fertiggestellten Bahnhofstraße geschlossen. Kanal- und Wasserleitung dort sind bereits erneuert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich etwa vier Wochen. (AN, bac)

Themen Folgen