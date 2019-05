vor 26 Min.

In Baar schrumpfen die Rücklagen

Anstieg der VG-Umlage löst längere Debatte aus. Es ist wieder ein Kredit erforderlich. Steigen die Kindergartengebühren?

Von Johann Eibl

Die Rücklagen der Gemeinde Baar beliefen sich zum 1. Januar auf rund 565000 Euro. Davon werden 400000 Euro im laufenden Haushalt benötigt. Diese Reserve wird also merklich kleiner. Außerdem ist auch für dieses Jahr wieder eine Kreditaufnahme erforderlich. Sie wird mit 165000 Euro veranschlagt. Das Gesamtvolumen des Haushalts, der im Gemeinderat schon vorberaten worden war, beläuft sich auf knapp vier Millionen Euro. Gegen die Stimmen von Florian Mertl und Andreas Winter beschloss das Gremium den Etat am Dienstag als Satzung, ebenso wie den Finanz- und Stellenplan.

Kämmerin Sandy Lichtblau erläuterte die Eckdaten des Zahlenwerkes, das auf nicht weniger als 219 Seiten in allen Details schriftlich dargelegt worden war. Sie betonte in ihrem Fazit, dass die gesetzlich geforderte Mindestzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt erfüllt werden könne. Die Haushaltspolitik sollte ihrer Ansicht nach primär das Ziel verfolgen, dass die Neuverschuldung bald wieder abgebaut werde. Daneben sollte es die Zielvorgabe sein, die Einnahmesituation zu stärken: „Nur mit dem Grundsatz der Sparsamkeit kann die Rücklage auch in den künftigen Jahren aufgebaut beziehungsweise stabil gehalten werden.“

Christian Hell erinnerte daran, dass für den Bau einer neuen Kindertagesstätte finanzielle Mittel erforderlich seien. Josef Schmidt sprach einen Aspekt an, der eine längere Debatte auslöste. Er mochte nicht akzeptieren, dass die Verbandsumlage an die Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes auf 216000 Euro steigt; im Jahr 2015 mussten lediglich 136000 Euro dafür überwiesen werden. Eine Steigerung von 65 Prozent. Schmidt: „Das ist schon vehement. Das sollte man vielleicht noch mal überdenken.“ Baar sei schließlich in diesem Zeitraum nicht groß gewachsen. Peter Fesenmeir von der Verwaltung in Pöttmes versuchte, diesen Sachverhalt aufzuklären. So verursache die digitale Archivierung Kosten. Die Aufteilung der finanziellen Belastung aufgrund der Bevölkerungszahlen halte er für gerecht. Außerdem wies Fesenmeir darauf hin, dass Alois Helfer, der frühere Kämmerer, nur alle drei Jahre bei diesem Punkt im Etat einen größeren Sprung machte; vielleicht sollte man das jedes Jahr vorsehen. „Wir werden über Gebühr mit beteiligt“, argumentierte Florian Mertl. Bürgermeister Leonhard Kandler erinnerte an die VG-Versammlung, bei der die Verteilung der Kosten mit einer Gegenstimme beschlossen worden sei. Und Sandy Lichtblau sagte: „Die Diskussion ist völlig fehl am Platz.“

In der Sitzung am 11. April hatte Johanna Ruisinger, die am Dienstag fehlte, im nicht öffentlichen Teil beantragt, die Kindergartenbeiträge zu erhöhen. Bürgermeister Leonhard Kandler stellte klar, dass die Entscheidung bei der katholischen Kirchenstiftung liege; der Gemeinderat könne daher nur eine Empfehlung aussprechen.

Derzeit sind für ein Kind, das mindestens drei Jahre alt ist und sechs bis sieben Stunden im Kindergarten weilt, 77 Euro im Monat zu zahlen. Wie Kandler mitteilte, soll kein Kind für einen kürzeren Zeitraum in dieser Einrichtung betreut werden. In Thierhaupten werden für sechs bis sieben Stunden 126 Euro verlangt. Kandler wird über die Angelegenheit mit Pfarrer Werner Ehnle reden. Dabei soll sich der Bürgermeister laut Dieter Zach dafür einsetzen, dass die neue Lösung in die Richtung von 126 Euro gehen sollte.

