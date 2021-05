Hoher Sachschaden: Sprayer verunstaltet Grundschule in Inchenhofen

Ein bislang unbekannter Täter beschmiert einen Verteilerkasten und mehrere Oberflächen an der Grundschule in Inchenhofen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Unbekannter hat in Inchenhofen verschiedene Oberflächen mit neongelber Farbe besprüht. Der Täter beschmierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Tischtennisplatte, eine Torwand und die Seitenwände eines Gartenhauses auf dem Gelände der Grundschule Inchenhofen. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich dabei um Sprüche wie: "Gang Shit 70" oder "Abdiii ich kann nicht mehr".

Sprayer in Inchenhofen: Die Polizei bittet um Hinweise

Derselbe unbekannte Täter verunstaltete mit dem gelben Neonspray zudem am Auweg in Inchenhofen einen Verteilerkasten mit dem Schriftzug "Fuck". Nach Polizeiangaben entstand an beiden Örtlichkeiten ein Sachschaden von insgesamt etwa 600 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: