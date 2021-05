Inchenhofen

Inchenhofen: Wie teuer wird die Sanierung der Kornfeldstraße?

Über die Sanierung der Kornfeldstraße in Inchenhofen (hier ein Symbolbild) beriet jetzt der Marktgemeinderat. Es ging vor allem um die Kosten.

Plus Was im Haushalt der Gemeinde für die Arbeiten an der Kornfeldstraße eingestellt ist, dürfte nicht reichen. Deshalb sollen jetzt die ungefähren Kosten ermittelt werden.

Von Gerlinde Drexler

Rund 100.000 Euro sind im Haushalt der Gemeinde Inchenhofen für die Sanierung der Kornfeldstraße vorgesehen. Den Antrag dafür hatte die Fraktion Bürgerwille '84 gestellt. Aber reicht das? Die Gemeinde befürchtet weitere Kosten.

