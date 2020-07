13:46 Uhr

Inchenhofen: Zehnjährige Schülerin bei Fahrradsturz verletzt

Ein zehnjähriges Kind ist in Inchenhofen auf ihrem Fahrrad gestürzt. Dabei verletzt sie sich leicht und muss ins Krankenhaus.

Am Samstagabend ist eine Schülerin in Inchenhofen auf ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr die Zehnjährige mit ihrem Fahrrad gegen 18.30 Uhr auf der Pöttmeser Straße in nördlicher Richtung.

Niemand anderes war an dem Unfall in Inchenhofen beteiligt

Zwischen dem Zisterzienserplatz und der Baldaufstraße geriet sie mit dem Rad auf der abschüssigen Strecke ins „Schlingern“ und stürzte auf die Fahrbahn. Laut Polizei war niemand anderes an dem Unfall beteiligt. Das Mädchen brach sich dabei einen Finger und musste mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gefahren werden. Ihr Fahrrad wurde nur leicht beschädigt. (AZ)

