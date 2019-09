vor 20 Min.

Jazz – mal leicht orientalisch, mal schwyzerdütsch

Die Konzertreihe „Jazz in Aichach“ hat mittlerweile ein treues Publikum. Am Freitag wird sie eröffnet

Von Manfred Zeiselmair

Dass Jazz in Aichach mittlerweile kein Fremdwort mehr ist, hat viel mit Arnold Fritscher zu tun. Der Musiklehrer am Aichacher Gymnasium und ambitionierte Jazzfreak hat vor nunmehr sechs Jahren die Reihe „Jazz in Aichach“ ins Leben gerufen. Dank seiner Kontakte schafft er es immer wieder, hochkarätige Musiker in die Wandelbar zu locken. Dort hat sich mittlerweile eine echte Jazzszene entwickelt.

Bei der Vorstellung des Programms für die neue Jazzsaison 2019/2020 lobt Fritscher die Aichacher Jazzbegeisterten als „echtes Konzertpublikum“, das durchweg aufmerksam und motiviert bei der Sache sei. „An unseren Jazz-Freitagen herrscht richtige Clubatmosphäre“, stellt er fest. Laut Hausherr Ralph Reh waren die Veranstaltungen in seinem Wandelbar-„Jazzclub“-Nebenzimmer im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 50 bis 60 Personen sehr gut besucht. Die neue Saison beginnt am Freitag, 20. September, mit einer „Jazzy Jam“ und dem AMU-Jazz-Trio. Dahinter stecken Michael Gerle, „der Gitarren-Wirbelwind“ der Augsburger Szene, und seine Münchner Mitbringsel Mark Pusker am Saxofon sowie Mungon Tovch am Kontrabass. Sie versprechen „groovy-kreativ interpretierte Jazzstandards“.

Am Freitag, 18. Oktober, folgen The Cubops mit einer „Latin Experience“. Die siebenköpfige Band aus Augsburg kann man laut Fritscher getrost als Allstar-Band bezeichnen, sind doch alle beteiligten Musiker in diversen anderen musikalischen Projekten beschäftigt. Stephan Holstein, Robert Vogg, Daniel Mark Eberhard, Josef Holzhauser, Uli Fiedler, Walter Bittner und Helmut Tröndle verbindet die Liebe zu heißen Rhythmen aus Lateinamerika. Unter anderem werden Interpretationen der Reggae-Ikone Bob Marley oder des Jazzpianisten Horace Silver zu hören sein.

Weiter geht’s am Freitag, 15. November, mit Julia Schwebke und Arnold Fritscher und einer Kombination aus Jazz und klassischem Chanson: Bei Chanson bleu verschmelzen Schwebkes Gesangs- und Schauspiel-Talent und Fritschers swingende Improvisationen am Klavier.

Traditioneller Jazz aus New Orleans, Chicago oder New York ist am Freitag, 13. Dezember, angesagt. Die siebenköpfige Augsburger Swinging Oldtime Jazzband hat zum Großteil eigene Arrangements alter Swing-, Dixieland- und Blues-Titel im Gepäck.

Am Freitag, 24. Januar, sitzt der Macher mit seinem Arnold-Fritscher-Trio wieder mal selbst am Piano. Seine Interpretationen von mal mehr, mal weniger bekannten swingenden Standards werden getragen von der eingespielten Rhythmusgruppe Hans Färber am Kontrabass und Hubert Malik am Schlagzeug.

Nach ihrem großen Erfolg von vor zwei Jahren kommt am Freitag, 6. März, das Tschäss Kwartett wieder nach Aichach. Lieder, die jeder kennt, werden kongenial mit neuen Texten auf Schwäbisch, Wienerisch oder Schwyzerdütsch versehen durch die Sängerin Julia Tiecher, die seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Musikrichtungen unterwegs ist.

Es folgt am Freitag, 27. März, die fünfköpfige Formation Room to move mit einer exotischen Mischung aus rauchigem Blues, 30er-Jahre Swing, herzzerreißenden Chansons und krachendem Beat. Oder anders gesagt: „Songs about Love, Life and Lust, Dreams, Boots and Dust“.

Zum Abschluss der Reihe gibt sich am Freitag, 24. April, das Harrycane Orchestra von Schlagzeuger Harry Alt die Ehre. Mit ihrer „Arabic Jazz Affair“ vereinen die sechs Musiker in eigenen Kompositionen orientalische Musik und Jazz.

Die „Jazz in Aichach“-Veranstaltungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Ein Flyer mit den Veranstaltungsterminen liegt in der Aichacher Wandelbar aus.

