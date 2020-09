00:32 Uhr

Jetzt gibt’s digitale Leihgeräte

So steht es um die Digitalisierung an den Schulen des Landkreises. Was nötig ist

Digitales Lernen zu Hause: Wegen der Corona-Pandemie war das urplötzlich die Anforderung für Schüler. Doch nicht alle sind digital gut ausgestattet. Damit auch benachteiligte Schüler ein geeignetes Gerät zur Verfügung haben, werden Leihgeräte nun gefördert. Der Landkreis erhält 288000 Euro, um Geräte vom Tablet bis zum Laptop anschaffen zu können.

Laut Mitteilung ist die Lieferung der Leihgeräte für die Landkreisschulen bereits in die Wege geleitet. Für Landrat Klaus Metzger ist das eine „äußerst gute und wichtige Maßnahme“. So werde der Benachteiligung sozial schwacher Familien entgegengewirkt.

Die Leihgeräte sind nicht die einzige Investition in die Digitalisierung der Landkreisschulen. Über den Digitalpakt Schule stellt der Bund den Ländern und Gemeinden Gelder zur Verfügung. Der Landkreis plant von 2020 bis 2022 mit 3,2 Millionen Euro. Davon erhält er 2,85 Millionen Euro vom Staat. Das Geld wird nicht nur in Wlan oder Netzwerkverkabelungen gesteckt, sondern auch in einen flächendeckenden Netzwerk- und Internetzugriff in den Schulen sowie interaktive Tafeln. Laut Mitteilung sind in einem ersten Schritt Planungsleistungen und Wlan-Ausleuchtung der Schulgebäude vergeben worden. In sechs von zwölf Schulen des Landkreises wird die Netzwerkverkabelung komplett erneuert. An der Realschule Affing und dem Gymnasium Mering ist die Netzwerkinfrastruktur auf dem aktuellen Stand. Am Deutschherren-Gymnasium in Aichach sowie an den Realschulen Mering und Aichach muss sie erweitert werden. In die Vinzenz-Pallotti-Schule wird wegen des laufenden Neubaus nicht mehr investiert.

Von 2019 bis 2022 gibt der Landkreis insgesamt rund 4,8 Millionen Euro für die Digitalisierung seiner Schulen aus. Rund 4,3 Millionen Euro erhält er als Förderung zurück. Allerdings: Kosten für Betrieb, Wartung und Ersatzbeschaffungen sind nicht enthalten. Dafür gibt es ein eigenes Förderbudget. Wie viel der Landkreis davon erhält, steht noch nicht fest.

Wichtige Voraussetzung ist ein leistungsfähiges Glasfasernetz. Dieser Schritt sei nahezu abgeschlossen, teilt der Landkreis mit. Für die Schulen in Friedberg habe die LEW Telnet GmbH den Auftrag erhalten. Die restlichen Schulen schließt die Telekom an. Der Landkreis investiert hierfür 547000 Euro und erhält 437000 Euro Zuschuss. (AZ)

