vor 19 Min.

Jetzt gibt’s elektronische Bücher

Das Affinger Bücherstüberl bietet nun die „Onleihe“ an. Der Nutzer hat damit Zugriff auf 56000 neue Medien

Ab sofort können im Affinger Bücherstüberl auch online Bücher ausgeliehen werden. Neben den Einrichtungen in Friedberg und Mering ist die Affinger Bücherei die dritte im Landkreis, bei der das möglich ist. Sie ist Mitglied im Onleihe-Verbund Leo-sued und bietet ihren Lesern somit zusätzlich zu den aktuell 6500 Medien in der Bücherei vor Ort weitere 56000 neue Medien der Sparten eBook, eAudio, eMagazin, ePaper und eLearning an.

Die Neuerung wurde mit den Trägern der Bücherei, Pfarrer Max Bauer, Bürgermeister Markus Winklhofer und zahlreichen Leser in einem kleinen Festakt gefeiert

Winklhofer startete mit den Worten „Die Erfolgsgeschichte geht weiter“. Er sprach von der positiven Entwicklung dieser jungen Bücherei, die erst vor Kurzem mit dem goldenen Gütesiegel des Sankt Michaelbundes ausgezeichnet wurde und freute sich darüber, dass durch das ehrenamtliche Engagement des Bücherei-Teams um die Leiterinnen Claudia Briese und Rita Hartl nun der nächste Schritt in die Onleihe gemacht werden konnte. Peter Hart vom Sankt Michaelsbund gratulierte ebenfalls zum Beitritt und versicherte, dass dies die Attraktivität der Bücherei erweitere.

Büchereileiterin Briese bedankte sich bei Birgit Cischek von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen für das „offene Ohr“ und die sofortige Bereitschaft, sich bei der Finanzierung der Onleihe zu beteiligen, die wie Baron Marian von Gravenreuth und die Firma Wurzer aus Affing jeweils die Kosten für ein Jahr Onleihe übernommen haben. Somit konnte das Projekt, für das ein Mindestbeitritt von drei Jahren gefordert ist, umgesetzt werden. (AN)

