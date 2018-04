28.04.2018

Kinder unterstützen Kinder

94 Klassen von acht Grund- und Mittelschulen im Kreis sammeln für Mary’s Meals

94 Klassen von acht Grund- und Mittelschulen im Landkreis Aichach-Friedberg sammelten für das Projekt Mary’s Meals. Insgesamt kamen knapp 3850 Euro zusammen, die die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen auf 4500 Euro aufstockte. Im Rahmen einer kleinen Zeremonie in der Aula der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach übergaben Schüler und Vertreter der Schulen das Geld Teresita Freifrau von Gumppenberg, Botschafterin des Projektes.

Münzen und Scheine waren während der Aktion „Füll die Tassen, um den Hunger zu bekämpfen“, die in der Fastenzeit stattgefunden hat, in den Sammeltassen gelandet.

Warum sie sich beteiligt hatten, erklärten die Schüler als Vertreter der Schulen. Die Mittelschule Kissing zum Beispiel will Kindern ermöglichen, das zu haben, was für die Kissinger schon selbstverständlich ist: jeden Tag eine Mahlzeit und den Besuch einer Schule. Andere Schüler freuten sich einfach, dass sie mitmachen durften. An der Aktion beteiligt haben sich im Landkreis: in Aichach die Ludwig-Steub-Grundschule, die Grundschule Aichach-Nord und die Geschwister-Scholl-Mittelschule, die Grundschulen in Mering, Petersdorf und Schiltberg sowie die Grund- und Mittelschule Merching. Außerdem sammelten auch die Mitarbeiter am Schulamt und die Teilnehmer der Schulleiterkonferenz sowie eines Grundschul-Seminars. 4500 Euro kamen insgesamt zusammen. Eine Summe, von der knapp 300 Kinder ein Jahr lang in die Schule gehen und täglich ein Essen bekommen, sagte Baronin von Gumppenberg, als sie die Spende entgegennahm. Sie stellte kurz das Projekt Mary’s Meals vor, das weltweit rund 1,2 Millionen Kinder ernährt. (drx)

Themen Folgen