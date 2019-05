19:00 Uhr

Kinderschutz: Wo überforderte Eltern Hilfe finden

Die Kinderschutzstelle des Landratsamts hilft seit zehn Jahren Familien in schwierigen Lagen. Wie die Mitarbeiterinnen die betroffenen Eltern unterstützen.

Von Philipp Schulte

Eine Mutter hat vier Kinder, ist alleinerziehend und lebt in einer viel zu kleinen Wohnung. Gerade erst hat sie ihr viertes Kind bekommen und ist überfordert. Das Baby schreit die ganze Zeit, die Mutter muss es ständig stillen. Sie kann nachts kaum schlafen.

Geschichten wie diese sind kein Einzelfall. Das wissen die Fachleute der Koordinierenden Kinderschutzstelle „KoKi“ des Landratamts Aichach-Friedberg. Ihre Aufgabe ist es, Müttern und Familien in schwierigen Zeiten zu helfen. Das tut die Kinderschutzstelle seit zehn Jahren und begeht in diesem Jahr den ersten runden Geburtstag.

Kinderschutz: 30 geschulte Paten sowie 15 Hebammen und Kinderkrankenschwestern helfen

Bei einem Presse-Gespräch im Landratsamt in Aichach sagt Anna Brickmann von der Kinderschutzstelle: „Es sind nicht die großen Dinge, die die Familien brauchen“, und ergänzt: „Alle Eltern wollen gute Eltern sein.“ Brickmann ist Diplom-Pädagogin, Mutter zweier Kinder und gerade aus dem Mutterschutz zurückgekehrt. „Wenn ein Kind ein Schreikind ist“, sagt sie, „sind das 24 Stunden Belastung für die Familie.“ Ihr Team setze dann etwa eine Kinderkrankenschwester ein. Die gehe mit dem Kind spazieren und entlaste die Mutter.

Brickmann und ihre zwei Kolleginnen können auf 30 geschulte Familienpaten sowie 15 Hebammen und Kinderkrankenschwestern zurückgreifen. Die Abteilung im Kreisjugendamt trägt den Beinamen „Netzwerk frühe Kindheit“. Die Pädagogen setzen bei ihrer Arbeit auf ein Netzwerk von Erziehern, Ärzten und Müttern. Dass viele die Schutzstelle kennen, sei Brickmann zufolge wichtig. „Wir wollen noch bekannter werden.“ Ziel sei, dass mehr Ärzte auf die Kinderschutzstelle aufmerksam machten. Flyer liegen in Kitas, Krippen und bei Hebammen aus.

Die Unterstützung soll möglichst früh ansetzen: Manche Eltern kämen auch über eine Schwangeren-Beratung zu ihnen, sagt Brickmann. Besonders der achte, neunte Monat sei für die werdenden Mütter kritisch. KoKi bereite die Frauen auf die Geburt vor. Auch sich dann um das Neugeborene zu kümmern, fordere die Eltern pausenlos, weiß Brickmann. Das sei alles andere als die Vorstellung, dass Kinder unentwegt glücklich machten. „Das ist eine hochsensible Lebensphase.“

Die Experten prüfen etwa, ob die Kindergarten-Zeit verlängert werden kann

Prävention steht Brickmann zufolge an erster Stelle. „Was braucht die Mama?“, sei die Frage, die sie und ihre Kolleginnen sich zuerst stellten. Denn: „Der Bindungsfaktor zwischen Eltern und Kind ist wichtig.“ Deshalb arbeiten die Kinderschützer auch mit Geburtenstationen zusammen. Hebammen und Erzieher können sich an die Kinderschutzstelle wenden, wenn sie mitbekommen, dass Eltern Probleme haben. Im zweiten Schritt bietet die Schutzstelle den Eltern ein Gespräch an: Kann die Kindergarten-Zeit verlängert werden? Braucht das Kind einen Kinderarzt? Die Pädagogen achten auch darauf, wozu die Mutter bereit sei.

Etabliert hat sich in zehn Jahren Kinderschutzstelle auch die Vortragsreihe „Fit fürs Kind“, in deren Rahmen es bisher zahlreiche Vorträge an neun Orten im Landkreis gab. Sie richten sich an Eltern, werdende Eltern und Tagesmütter. Brickmann spricht von 1000 Familien, mit denen die Kinderschutzstelle in den zehn Jahren ihres Bestehens in Kontakt war. Davon entfallen 350 auf die Vermittlung von Fachkräften wie Hebammen, Paten und Pflegerinnen. Bei 650 Familien waren es Beratungen.

Landrat begrüßt jedes Neugeborenes

Die Schutzstelle hilft auch bei psychischen Krisen rund um die Geburt. „KoKi will zu den Menschen kommen“, sagt Landrat Klaus Metzger bei dem Presse-Gespräch. Er begrüßt jedes Neugeborene oder zugezogene Kind im Landkreis und informiert Familien über Anlaufstellen bei Problemen. Damit auch eine vierfache Mutter mal wieder durchschlafen kann.

Die Koordinierende Kinderschutzstelle „KoKi“ ist unter 0821/259293-10, -11 oder -12 zu erreichen. Die Adresse lautet: Landratsamt Aichach-Friedberg, Außenstelle des Kreisjugendamtes, Konradinstr. 4, 86316 Friedberg.

