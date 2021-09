Wie sich eine Erstwählerin auf die Bundestagswahl vorbereitet

Plus Hannah Römer gibt in diesem Jahr zum ersten Mal ihre Stimme bei der Bundestagswahl ab. Bei ihrer Entscheidung spielt der Wahlkampf kaum eine Rolle.

In diesem Jahr dürfen 2,8 Millionen Menschen in Deutschland zum ersten Mal bei der Bundestagswahl mitbestimmen. Damit machen sie einen Anteil von 4,6 Prozent aller Wahlberechtigten aus. Eine von ihnen ist die 18-jährige Studentin Hannah Römer aus Kissing.