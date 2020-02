13:25 Uhr

Kliniken an der Paar: Direktor des Josefinums wird Chef

Die Kliniken an der Paar haben ab April einen neuen Chef. Hubert Mayer wird Geschäftsführer der beiden kommunalen Krankenhäuser in Aichach und Friedberg.

Von Christian Lichtenstern

Die Kliniken an der Paar haben ab April einen neuen Chef. Hubert Mayer wird Geschäftsführer der beiden kommunalen Krankenhäuser in Aichach und Friedberg. Der Kreistag hat den 57-jährigen Augsburger in einer nichtöffentlichen Sitzung am Mittwoch einstimmig berufen. Heute Vormittag stellte sich Mayer bei der Belegschaft der beiden Kliniken vor.

Augsburger ist derzeit Ärztlicher Direktor am Josefinum

Der Chirurg ist derzeit Ärztlicher Direktor am Josefinum in seiner Heimatstadt und soll jetzt dafür sorgen, dass die in wirtschaftlichen Problemen steckenden Kliniken wieder auf Erfolgskurs kommen. Allein im Haushalt 2020 gleicht der Landkreis Verluste aus dem Vorjahr von 9,5 Millionen Euro aus.

Hubert Mayer wird ab April Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. Bild: Christian Lichtenstern

Der Nachfolger des Ende August vom Kreistag entlassenen Klinikchefs Krzysztof Kazmierczak löst im April Georg Großhauser ab. Der Abteilungsleiter im Landratsamt hat derzeit gemeinsam und Peter Schiele, Geschäftsführer der Servicegesellschaft des Kreises, die Geschäftsführung interimsmäßig inne. Schiele soll auch in Zukunft in der weiteren Geschäftsführung bleiben.

