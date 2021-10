Teststationen: Freiwillige im Wittelsbacher Land müssen entlastet werden

Plus Im Wittelsbacher Land schließt das Bayerische Rote Kreuz seine Teststationen. Außerdem werden für viele Menschen Corona-Tests kostenpflichtig. Trotzdem wird niemand vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.

Über sieben Monate haben die Freiwilligen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ihre Freizeit und Urlaube geopfert, um Corona-Teststationen im Landkreis Aichach-Friedberg zu betreiben. Der Grund: Bis zum Sommer ging es mit der Impfkampagne im Wittelsbacher Land nur schleppend voran und nur wenige konnten sich gegen das Virus impfen lassen. Corona-Tests waren eine Möglichkeit, damit der Alltag wieder etwas normaler wird. Inzwischen hat sich die Situation verändert. Bis auf einige Ausnahmen können sich inzwischen die meisten Erwachsenen im Wittelsbacher Land impfen lassen. Es ist also nur logisch, dass Teststationen schließen, die von Beginn an nur als Übergangslösung gedacht waren.