Autofahrerin übersieht in Kühbach beim Abbiegen anderen Wagen

Als eine 23-Jährige in Kühbach in eine Straße einbiegt, übersieht sie einen anderen Wagen. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Beteiligten verletzten sich leicht.

In Kühbach ist es am Mittwoch gegen 18.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 23-Jährige bog mit ihrem Wagen von der Windener Straße in die Schrobenhauser Straße ein. Wie die Polizei berichtet, übersah sie dabei einen von links kommenden 35-Jährigen in einem Audi. Es kam zur Kollision.

Unfall in Kühbach: Schaden im fünfstelligen Bereich

Sowohl die 23-Jährige als auch der 35-Jährige erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mindestens 40.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Kühbach leitete während der Unfallaufnahme den Verkehr über die Schulstraße um. (kneit)