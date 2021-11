Kühbach

Kühbacher Gemeinderat legt Sanierungsgebiet in Ortsmitte fest

Kühbach will seine Ortsmitte beleben und verschönern. Nun hat der Marktgemeinderat das Sanierungsgebiet festgelegt.

Die Kühbacher Ortsmitte soll belebt und verschönert werden. Nun hat der Gemeinderat das Sanierungsgebiet festgelegt. Auch eine erste Kostenschätzung gibt es.

Von Gerlinde Drexler

Ein Kraftakt für die Verwaltung der Gemeinde Kühbach wird die Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes in der Ortsmitte von Kühbach. Der Gemeinderat legte nun das Sanierungsgebiet fest. Eine Prioritätenliste der über 100 vorgeschlagenen Maßnahmen soll in einer Klausurtagung abgestimmt werden. Die Teilnahme an dem Förderverfahren hat auch Auswirkungen für die Bürger im Sanierungsgebiet.

