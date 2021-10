Musikverein Kühbach wählt einen neuen Vorsitzenden

Maximilian Arzberger tritt nicht mehr als Vorsitzender des Musikvereins Kühbach an. Der neue Vorstand freut sich auf ein besonderes Konzert.

Als im Gasthaus Peterhof die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Kühbach mit 25 Mitgliedern begann, begrüßte der bis dahin amtierende Vereinsvorsitzende Maximilian Arzberger unter anderem Kühbachs Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, Ehrenmitglied Edith Sibinger sowie Dirigenten Joseph Rast) und die Leiterin des Jugendorchesters Leonora Rast. Arzberger trat bei den später stattfindenden Neuwahlen des Vorstands nicht mehr an. Für ihn wählten die Mitglieder den bisherigen Schatzmeister Sebastian Reichhold ins Amt. Nun gehen die Blicke bereits auf das Konzert am Sonntag, 17. Oktober, in der Pfarrkirche St. Magnus.

80 Schüler erhalten beim Musikverein Kühbach Unterricht

Arzberger erklärte in seinem Bericht, dass derzeit etwa 80 Musikschülerinnen und -schüler im Verein Unterricht erhielten und wies darauf hin, dass hierbei die Corona-3G-Regel gelte. Er bedankte sich anschließend bei den Musiklehrkräften für die gute Zusammenarbeit und die vorbildliche Einhaltung der Corona-Regeln. Weiter berichtete Arzberger von den abgesagten Konzerten im vergangenen Jahr und im ersten Halbjahr dieses Jahres. Daraufhin richtete er aber einen positiven Blick in Richtung Zukunft mit der Aussicht auf das Kirchenkonzert am 17. Oktober und der Hoffnung auf ein Weihnachtskonzert.

Danach gab Arzberger bekannt, dass er sich als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung stellt, aber dem Verein als Musiker treu bleiben werde. Er dankte dem Vorstand und den Musikerinnen und Musikern für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Besonders würdigte er seinen Stellvertreter Florian Schlämmer, der ihn tatkräftig unterstützt und ihm jederzeit zur Seite gestanden habe.

Von links: Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung bedankte sich Sebastian Reichhold als neuer Vorsitzender des Musikvereins Kühbach im Namen der Vorstandschaft und der aktiven Musiker bei seinem Vorgänger Maximilian Arzberger für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahren und überreichte ihm ein Geschenk. Nach zehnjähriger Tätigkeit im Vorstand hat sich Arzberger nicht mehr zur Wahl gestellt, aber dem Verein hält er als Musiker weiter die Treue. Bei der Geschenkübergabe war auch der wieder ins Amt gewählte zweite Musikvereinsvorsitzende Florian Schlämmer anwesend. Foto von Helene Monzer. Foto: Helene Monzer

„Der Verein ist gut aufgestellt und trotz Corona-Pandemie konnte mit einem kleinen Plus in der Vereinskasse abgeschlossen werden“, erklärte der bis dahin noch als Schatzmeister tätige Reichhold. Anschließend entlastete die Versammlung auf Vorschlag des Kassenprüfers Walter Bergmeier ihn und den gesamten Vorstand.

Sebastian Reichhold ist jetzt Vorsitzender beim Musikverein

Danach begannen die Neuwahlen des Vorstands unter Leitung des Bürgermeisters. Neue Ämter im Vorstand bekleiden fortan: Reichhold als Vorsitzender und Christoph Steinherr als Schatzmeister. Wie bisher verbleiben in ihren Ämtern: Florian Schlämmer (Zweiter Vorsitzender), Elke Wucherer (Schriftführerin), Daniela Wanner (Jugendvertretung) sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer Wolfgang Beck, Sylvia Konat, Nicole Anzenhofer, Benjamin Fichtner und Julia Fröhlich. Ebenfalls bestätigten die Mitglieder Walter Bergmeier und Anneliese Fuchs in ihrem Amt der Kassenprüfung. Beisitzer Benjamin Fichtner berichtete im Anschluss noch kurz über die Auftritte des Vereins im vergangenen Jahr, etwa die in kleiner Besetzung abgehaltene, traditionelle musikalische Gestaltung am Kriegerdenkmal zum Krieger- und Volkstrauertag.

Wer beim Sonntagskonzert dabei sein will, sollte sich anmelden

Zum Schluss der Versammlung stand das Kirchenkonzert am Sonntag im Mittelpunkt, bei dem Dirigent Rast unter anderem das „Finale zur Symphonie Nr. 3“ von Gustav Mahler, Teile der „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel sowie „Die Ehre Gottes aus der Natur“ von Ludwig van Beethoven auf dem Programm stehen hat. Bei begrenzter Teilnehmerzahl bittet der Musikverein Interessierte um eine Voranmeldung telefonisch unter der Nummer 0151/46175947.