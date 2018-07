vor 52 Min.

Lastwagen kollidiert in Aichach mit Auto

Eine rote Ampel hat ein Lastwagenfahrer in Aichach missachtet. Auf einer Kreuzung kollidierte er mit einem Auto. (Archivbild)

Der Lastwagenfahrer hat das Rotlicht einer Ampel missachtet. Auf der Neubaur-Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß. Der Autofahrer wird leicht verletzt.

Das Rotlicht der Ampel hat am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr in Aichach ein 27-jähriger Lastwagenfahrer an der Kreuzung Gerhauserstraße und Freisinger Straße missachtet. Wie die Polizei berichtet, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Fahrzeug eines ebenfalls 27-jährigen Mannes, der bei Grünlicht eingefahren war. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei weiter. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 22000 Euro. (bac)

