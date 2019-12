vor 25 Min.

Letztes Gebäude am Milchwerk in Aichach kommt

So soll das neue Büro- und Geschäftshaus auf dem Milchwerk-Gelände aussehen. Der Entwurf stammt von Architekten Christian Moosbichler aus Augsburg, die Visualisierung von der Firma Lichtecht aus Hamburg.

Plus Das Geschäftszentrum an der Augsburger Straße in Aichach steht vor der Vollendung. Statt eines Hotels soll ein Büro- und Geschäftshaus entstehen.

Von Claudia Bammer

Ein Hotel sollte nach den ursprünglichen Plänen auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach entstehen. Daraus ist bekanntlich nichts geworden. Eigentümer Josef Reichenberger aus Ainring fand keinen Betreiber. Das letzte noch freie Baufeld will er deshalb mit einem Büro- und Geschäftshaus bebauen. Der Bauantrag war jetzt Thema im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats.

Zehn Jahre ist es heuer her, dass Josef Reichenberger beim Milchwerk eingestiegen ist. Angesichts des regen Betriebs auf dem Milchwerkgelände fällt es schwer, sich an die Zeit zu erinnern, als das frühere Milchwerk noch stand. Von 1942 bis 1998 waren dort Käse und andere Milchprodukte hergestellt worden. Nachdem der Betrieb eingestellt worden ist, lag das Gelände mehr als zehn Jahre lang brach. Nach einem Planungswettbewerb 2001 sollte das 3,6 Hektar große Gelände für Stadthäuser, Gewerbe, Praxen, Büros, betreutes Wohnen und ein Hotel genutzt werden. Diese Planung ließ sich allerdings nicht vermarkten. Vor zehn Jahren ist Josef Reichenberger eingestiegen 2009 dann wollte Josef Reichenberger eine Kaufland-Filiale auf dem Areal ansiedeln. Das lehnte der Stadtrat allerdings mit Blick auf die Geschäfte in der Innenstadt ab. Reichenbergers neuer Planung für drei Fachmärkte, weitere Gewerbeflächen in zwei Geschäftshäusern sowie zwei Pavillons und eben einem Hotel stimmte der Stadtrat nach einiger Diskussion 2010 zu. Reichenberger kaufte 2,2 Hektar des Geländes im August 2010, im September begann der Abriss des Milchwerks. Im Juni 2011 war Spatenstich für das 20-Millionen-Euro-Projekt, im April 2012 wurde es eröffnet. Mit der Entwicklung dort seither ist Reichenberger „sehr zufrieden“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Für die Energiebauern wird nächstes Jahr aufgestockt Seither wurde der Bebauungsplan für das Gelände mehrfach geändert. Zuletzt, um die neuen Pläne umsetzen zu können. Das nördliche Büro- und Geschäftshaus wird um eine vierte Etage aufgestockt; die Energiebauern GmbH will dort ihre Büroräume erweitern. Baubeginn soll laut Reichenbergers Tochter Eva Klappauf möglichst im Februar 2020 sein, auf jeden Fall aber in der ersten Jahreshälfte. In etwa drei Monaten soll die Aufstockung geschafft sein. Ebenfalls vier Etagen wird das Büro- und Geschäftshaus bekommen, das anstelle des geplanten Hotels in dem Baufeld an der Ecke Theodor-Heuss-Straße und Augsburger Straße gebaut werden soll. Einzelhandel, Praxen und Büroflächen Bereits im Februar hatte der Bauausschuss dem Bauantrag für das Projekt zugestimmt. Wegen einiger Veränderungen lag jetzt ein Tekturantrag vor. So wird das Gebäude höher und nach Norden hin einen halben Meter breiter. Die Fassade wird anders gestaltet. Die Tiefgarage bekommt 34 Stellplätze, zwei mehr als zunächst geplant, und zwei davon rollstuhlgerecht. In allen oberen Etagen sind barrierefreie Toiletten vorgesehen. Im Erdgeschoss ist Einzelhandel vorgesehen, in den oberen Etagen Büroflächen, eine Zahnarztpraxis und eine Praxis für Physiotherapie. Reichenberger sucht noch Mieter. Auch hier soll der Bau möglichst bald beginnen. „Wenn möglich, im Frühjahr 2020“, sagt Eva Klappauf. Bauzeit: ein bis anderthalb Jahre. Erst müssen Parkplätze gebaut werden Bevor mit dem Bau begonnen werden kann, müssen allerdings erst weitere Parkplätze geschaffen werden. Um die ging es in einem weiteren Bauantrag im Bauausschuss. Auf einem benachbarten Grundstück an der Theodor-Heuss-Straße sollen 17 Stellplätze entstehen. Zwei davon sind dem Wohnhaus dort zugeordnet, die restlichen 15 sind für Mitarbeiter auf dem Milchwerkgelände gedacht. Direkten Zugang zum Milchwerk gibt es nicht. Nur über den Gehweg an der Theodor-Heuss-Straße gelangt man zum Milchwerk. Für Kunden sind sie deshalb ungeeignet. Wie Ulrich Egger in der Sitzung erläuterte, ergibt sich mit dem neuen Gebäude für das Milchwerk nach der Stellplatzsatzung ein Bedarf von insgesamt 315 Parkplätzen – 27 mehr als bisher. Oberirdisch gibt es zwischen den Gebäuden derzeit 186 Stellplätze, um das neue Gebäude herum sind 56 angesiedelt. Für künftige Erweiterungen oder Nutzungsänderungen steht laut Egger keine Reserve mehr zur Verfügung. Der Bauausschuss stimmte beiden Bauanträgen einstimmig zu.

