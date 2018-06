vor 34 Min.

Linienbus fährt Achtjährigen an

Schüler rennt in Erdweg nach dem Aussteigen an der Haltestelle noch schnell über die Straße. Was ihm passiert ist

Zu einem Busunfall ist es am Montag um 13.35 Uhr im Erdweger Ortsteil Unterweikertshofen gekommen. Wie die Polizei Dachau mitteilt, hatten mehrere Schüler den Linienbus an der Haltestelle in der von-Hundt-Straße verlassen. Als der Bus wieder anfuhr, wollte ein achtjähriger Bub aus Erdweg plötzlich die Straße überqueren. Der Bus, den ein 49-Jähriger lenkte, erfasste den Achtjährigen. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. (AN)

