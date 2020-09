vor 4 Min.

Lions-Kalender: Hauptgewinn ist ein E-Bike

Mit dem Verkauf der Adventskalender werden soziale Projekte unterstützt

Die Organisatoren des Lions Clubs Schrobenhausen-Aichach stecken mitten in den Vorbereitungen für den Adventskalender 2020. Die weihnachtliche Lions-Wohltätigkeitsaktion geht in diesem Jahr in die dritte Runde. In den ersten beiden Jahren konnten mit den Einnahmen aus dem Kalenderverkauf knapp 30000 Euro für soziale Zwecke in Schrobenhausen und Aichach gespendet werden. Unter anderem wurden mit den Geldern der Bau eines „Snoezelen“-Raums bei den Aichacher Ulrichswerkstätten ermöglicht sowie das Kinderheim Schrobenhausen unterstützt.

Wie Organisator Christian Dürr vom Lions Club mitteilt, kann jeder Mitbürger mit dem Kauf eines oder mehrerer Adventskalender „für relativ kleines Geld Gutes und Großes tun“. Zudem stecken hinter den 24 Kalendertürchen wertvolle Preise. Laut Dürr ist deren Gesamtwert diesmal so hoch wie noch nie. Auf die Gewinner warten Warenpreise von Schrobenhausener und Aichacher Einzelhändlern im Wert von etwa 16.000 Euro. Die Gewinner sollen ab 1. Dezember bei täglichen Ziehungen ermittelt werden.

Der Hauptgewinn, den Dürr und Mitorganisator Stephan Schultes präsentieren können, ist ein Riese&Müller-E-Bike im Wert von über 4000 Euro von R&R E-Bikes in Aichach. Das neu eröffnete E-Bike-Fachgeschäft im Aichacher Industriegebiet wird von Inhaber Ronny Lichtenstern und seinem Partner Ralph Frosch geführt. Lichtenstern unterstütze die gemeinnützige Aktion sehr gerne und hoffe auf weitere Unterstützer, vor allem, weil der Erlös lokalen sozialen Zwecken zugutekomme, sagte er. (zm)

