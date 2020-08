vor 18 Min.

Mann fährt Schlangenlinien: Polizei stoppt Autofahrer auf B300

Die Polizei hat einen 40-jährigen Autofahrer auf der B300 bei Schrobenhausen aus dem Verkehr gezogen. Er saß mit knapp 2,5 Promille am Steuer.

Die Polizei hat einen 40-jährigen Autofahrer gestoppt, der in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 300 unterwegs war. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten am späten Dienstagnachmittag die Polizei verständigt.

Wie die Beamten mitteilten, war der Mann, der aus dem baden-württembergischen Landkreis Freudenstadt stammt, mit seinem VW Caddy von Augsburg in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schrobenhausen hielt ihn an der Ausfahrt Mitterweg an.

Kontrolle bei Schrobenhausen: Autofahrer mit knapp 2,5 Promille am Steuer

Laut Polizei war offensichtlich, dass er stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest bestätigte diesen Eindruck, er ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (nsi)

