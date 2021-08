81-Jähriger fährt mit frisch gewaschenem Auto in Hauswand

Als ein 81-jähriger Autofahrer aus einer Waschstraße im Landkreis Dachau ausfahren will, kracht er mit seinem Wagen in eine Hauswand.

Ein 81-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Dachau benutzte am Mittwoch gegen 17.20 Uhr mit seinem Mercedes die Waschstraße in der Gewerbestraße in Markt Indersdorf (Kreis Dachau). Wie die Polizei mitteilt, beschleunigte der Fahrer beim Ausfahren aus der Waschanlage zu stark und durchbrach mit seinem Wagen die Ausfahrtsschranke. Das Auto prallte anschließend auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen die Hausmauer.

Rettungshubschrauber fliegt Verletzten ins Krankenhaus

Vermutlich hatte der Fahrer Gas- und Bremspedal verwechselt, so die Polizei. Entgegen dem ersten Anschein erlitt der Senior nur leichte Verletzungen in Form einer Kopfplatzwunde. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Fürstenfeldbruck gebracht. Der Mercedes wurde laut Polizei total beschädigt. Der Schaden an der Hausmauer wird auf 5000 Euro geschätzt. (AZ)

