vor 11 Min.

Michael Stürzenhofecker feiert seinen 80. Geburtstag

Vor 80 Jahren wurde Michael Stürzenhofecker im Aindlinger Krankenhaus geboren. Seine Ausbildung zum Schlosser machte er bei der Firma Ofenbau Ettinger in Aindling. Danach war er 36 Jahre bei der Firma Höchst in Gersthofen tätig. Ab seinem 58. Lebensjahr ging er aus gesundheitlichen Gründen in den Vorruhestand.

Von seinen beiden Söhnen wohnt einer in Augsburg und der andere in Aindling im Nebenhaus. Zur Familie gehören vier Enkel und ein Urenkel. Krippenbau in Flaschenpost ist eines seiner Hobbys, das er mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl ausübt. Stürzenhofeckers Frau ist bereits verstorben. An seiner Seite steht nun seine Lebensgefährtin Elisabeth Weiß. Pfarrer Babu und Bürgermeister Tomas Zinnecker gratulierten dem Jubilar zu seinem Geburtstag. (peka)

