Mit Steinen attackiert: Jetzt ist das Ulrichsmarterl wie neu

Für viele Menschen ist es ein Symbol für Ruhe und Einkehr: das Ulrichsmarterl in Sand. Es ist am nördlichen Ortsrand des Todtenweiser Ortsteils zu finden und zwar an der Einmündung der Kapellen- in die Thierhauptener Straße. Seit ein paar Tagen erstrahlt das christliche Symbol nach einer Generalsanierung wieder in neuem Glanz.

Das Ulrichsmarterl in Sand erinnert an die Lechfeldschlacht von 955

Besonders in den Alpenländern ist die Errichtung und Pflege von Bildstöcken und Marterln eine weit verbreitete Form der Volksfrömmigkeit. Die Motivation ähnelt jener bei Wegkreuzen: als Anstoß zum Gebet unterwegs, als Zeichen der Dankbarkeit für überstandene Gefahren oder Seuchen und zur Erinnerung an Unglücksfälle. Das Marterl in Sand, das auch St. Ulrich-Gedenksäule genannt wird, soll an die legendäre Lechfeldschlacht im Jahre 955 mit dem damaligen Bischof und jetzigen Kirchenpatron von Todtenweis, St. Ulrich, an der Spitze erinnern. Unter der Baumgruppe auf dem kleinen Grundstück und mit der Ruhebank kommt es schön zur Geltung. In seiner jetzigen Form wirkt es anders und für manche viel schöner als das frühere Marterl, das im Bereich des Kieswerkes Seemüller stand und aus verkehrstechnischen Gründen im Jahr 1993 „umgesetzt“ wurde.

Unbekannte bewerfen das Ulrichtsmarterl mit Steinen

Wie vom Todtenweiser Bürgermeister Konrad Carl zu erfahren war, erläutert Ortsarchivar Franz Riß die Geschichte des geschichtsträchtigen Marterls in der aktuellen Ausgabe des Todtenweiser „Gmoablala“ (Gemeindeblatt). Laut Bürgermeister war das Ulrichsmarterl am 22. Juni 2020 Zielscheibe von Vandalismus. Vermutet wird, dass es Unbekannte mit Steinen beworfen haben. Dabei ging auch eine massive Scheibe, die im Putz eingearbeitet war, zu Bruch. Carl erstattete Anzeige und nahm zugleich Kontakt mit dem Erbauer des kleinen Denkmals auf: Johann Menzinger, ein gelernter Maurer, der das Marterl 1993 mit ein paar Helfern an der jetzigen Stelle errichtet hatte.

Das Ulrichsmarterl im Todtenweiser Ortsteil Sand ist renoviert. Der Bildstock ist mit vier Bildern hinter den dicken Scheiben versehen, die allesamt auf den heiligen Ulrich verweisen. Foto: Josef Abt



In einer handschriftlichen Niederschrift von Menzinger sind die wichtigsten Details zu dem Bau festgehalten. Das Jahr 1993 war als das sogenannte Ulrichsjahr in Todtenweis ausgerufen. Jeder Ortsverein sollte eine Aufgabe zum Gelingen des Jubiläumsjahres übernehmen. Mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Feuerwehr Johann Menzinger wurde vereinbart, dass eben dieses alte Marterl an der Hauptstraße beim Kieswerk Seemüller auf einen neuen Platz bei der Sander Kapelle umgesetzt werden soll. Die Planungen für den neuen Standort übernahm Xaver Helfer. „Doch schon bei den Ausgrabungen zerbrach das alte Marterl in viele Einzelteile, sodass an eine Aufstellung nicht mehr zu denken war“, schrieb Menzinger nieder. Nur war die Aufgabe, ein neues Marterl zu bauen. Menzinger machte sich auf die Suche nach einem Bildstock, wie er ihn sich vorstellte. An der Straße von Wulfertshausen nach Friedberg fand er ein Marterl, das seinen Vorstellungen entsprach. Er vermaß es und skizzierte es ab.

Johann Menzinger erbaut das Ulrichsmarterl in Sand 1993

Am 21. Mai 1993 starteten die Arbeiten. Die Maurer- und Betonarbeiten übernahm Menzinger, unterstützt von Georg Riß (jun.). Insgesamt wurden rund 80 freiwillige Arbeitsstunden geleistet. Weitere Unterstützung gab es von der Firma Franz Seemüller, Xaver Helfer, Andreas Hartl, Alfred Mießl, Johann Eichenseher, Bruno Ullmann und Familie Wagner aus Sand. Die Kosten für das Baumaterial übernahm die Gemeinde Todtenweis. Einweihung des gelungenen Marterls war am 2. Juli 1993. Der Bildstock ist mit vier Bildern hinter den dicken Scheiben versehen, die allesamt auf den heiligen Ulrich verweisen. Die Bilder stellen diese Themen dar: "Ulrich und die Erneuerung der Kirche", "Ulrich und sein Dienst an den Armen", "Ulrich der Heilige" und "Ulrich der Friedensstifter".

Mit 83 Jahren saniert Johann Menzinger das Ulrichsmarterl

Wie Bürgermeister Carl informierte, hat sich der zwischenzeitlich 83-jährige Johann Menzinger sofort bereiterklärt, das beschädigte Marterl zu reparieren. Dabei hat er es aber nicht nur bei der Reparatur des Schauglases belassen, sondern gleich das ganze Marterl in ehrenamtlicher Arbeit restauriert, also geweißelt und die Ziegel geputzt und ausgebessert. Die metallene Einrahmung des massiven Fensterglases übernahm die Firma Miesl in Aindling. So wurde auch diese Arbeit zu einem Gemeinschaftswerk, wofür auch das Gemeindeoberhaupt sein Dank zum Ausdruck brachte.

