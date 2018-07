vor 54 Min.

Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

24-Jähriger kommt von der Straße ab. Sein Freund fotografiert und erlebt den Unfall mit. Er steht unter Schock.

Tödlich verunglückt ist ein 24-jähriger Motorradfahrer am Samstag im Landkreis Fürstenfeldbruck. Unmittelbar miterlebt hat den tödlichen Unfall ein Freund des 24-Jährigen. Wie die Polizei berichtet, war der Motorradfahrer gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße vom Adelshofener Ortsteil Luttenwang (Landkreis Fürstenfeldbruck) in Richtung Haspelmoor unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve stürzte er und kam nach links von der Straße ab, so die Polizei. Dabei prallte er gegen einen Leitpfosten und gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Bei dem Unfall stand sein Freund mit einem Auto am Straßenrand und fotografierte den Motorradfahrer. Offensichtlich wollten sie gute Bilder bei der Kurvenfahrt machen, so die Polizei. Der Freund stand unter Schock. (AN)

