vor 39 Min.

Neues Bündnis für Modernisierung

Häuser sollen für Zukunft fit gemacht werden. Auftaktveranstaltung im Landratsamt

Der Landkreis Aichach-Friedberg und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) rufen gemeinsam das „Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land“ ins Leben. Ziel ist es laut einer Mitteilung des Landkreises, gemeinsam mit aktiven Mitwirkenden vor Ort die Modernisierung von Wohngebäuden anzukurbeln, insbesondere von Ein- und Zweifamilienhäusern. Interessierte sind zur Auftaktveranstaltung im Sitzungssaal des Landratsamtes in Aichach am Montag, 6. Mai, ab 14 Uhr willkommen.

In der rund zweistündigen Veranstaltung wird das Projekt vorgestellt. Außerdem gibt es Arbeitsgruppen zu den Themen Heizungsmodernisierung, Solarenergie und Öffentlichkeitsarbeit, bei denen sich Anwesende einbringen können.

Das DBU-Projekt „Modernisierungsbündnisse“ unterstützt in über 20 Regionen in Deutschland regionale Kooperationen. Mit dem geplanten Netzwerk von kommunalen Einrichtungen, Institutionen, Organisationen des Handwerks und weiteren im Klimaschutz aktiven Gruppen sollen Aktionen angestoßen und umgesetzt werden, die Hausbesitzer motivieren, ihr Haus fit für die Zukunft zu machen. (AN)

Aus organisatorischen Gründen bittet das Landratsamt sich anzumelden: per E-Mail an klimainfo@lra-aic-fdb.de oder telefonisch unter 08251/92-232.

Themen Folgen