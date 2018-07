vor 35 Min.

Nitrat: Landkreis schneidet schlecht ab

Bei Untersuchungen des Grundwassers auf Nitratbelastung schneidet Aichach-Friedberg laut Landesamt schlecht ab. Wie Versorger reagieren und was Experten sagen.

Von Katja Röderer

Nitrat im Grundwasser – erst im Juni hat der Europäische Gerichtshof Deutschland wegen zu hoher Werte verurteilt. Jetzt klagt auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Das gerade erst verschärfte Düngerecht reiche nicht aus, um die europaweit geltenden Grenzwerte in absehbarer Zeit einzuhalten, sagt der Umweltverband. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg sieht es nicht besonders gut aus. Das Landesamt für Umwelt bescheinigt dem heimischen Grundwasser mit Blick auf den Nitratgehalt einen schlechten Zustand (Grafik, Infoartikel). Der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat in einem Liter Wasser wurde nach den Zahlen des Umweltamtes an vier Messstellen im Landkreis überschritten.

Alle vier sind aber nicht an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. Zwei Messstellen befinden sich mit mehr als 37,5 Milligramm Nitrat in einem Liter Wasser in einem kritischen Bereich. An einer wird Trinkwasser gewonnen. Insgesamt sind 24 Anlagen zur Trinkwassergewinnung untersucht worden und weitere sieben, an denen kein Trinkwasser entnommen wird. Fünf Mal wurden zwischen 25 und 37,5 Milligramm Nitrat nachgewiesen. 20 Anlagen fördern Wasser mit weniger als 25 Milligramm Nitrat.

Grenzwerte sind schwer einzuhalten

Wie schwer es für die Wasserversorger ist, die Grenzwerte einzuhalten, ist beim Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth bekannt: Der Landkreis liegt im tertiären Hügelland, auf dem intensive Landwirtschaft betrieben wird. Auf Grundwasser stößt man erst sehr tief nach einer dicken Sandbodenschicht. Laborleiter Karl Spanowsky erklärt, dass der Sand viel Sauerstoff enthalte. Versickert der Stickstoffdünger darin, oxidiert er zu Nitrat. Karl Spanowsky ist beim Wasserwirtschaftsamt für die Gewässergüte zuständig. Er sagt, man könne sich darüber streiten, ob der Landkreis das Umweltziel 2021 erreicht oder nicht. Diese EU-Grundwasserrichtlinie besagt, dass ab 37,5 Milligramm Nitrat in einem Liter Grundwasser Maßnahmen für eine Trendwende ergriffen werden sollen. Tendenziell soll der Wert gesenkt werden.

Die örtlichen Wasserversorger prüfen ihr Trinkwasser regelmäßig und informieren auf ihren Internetseiten über den Nitratgehalt. Für die Trinkwasserherstellung wird Rohwasser oft aus mehreren Brunnen gefördert und wie bei der Adelburggruppe gemischt. Geschäftsleiter Marcus Bitzl berichtet, dass die Adelburggruppe auf einen Brunnen mit sehr niedrigen Nitratwerten zurückgreife, dessen Wasser die Werte der anderen Brunnen beim Mischen verbessert. Zwischen 15 und 17 Milligramm Nitrat wurden zuletzt gemessen. In den vergangenen Jahren habe er aber eine Verschlechterung der Nitratwerte festgestellt, sagt Marcus Bitzl. „Wir wissen nicht, wie es sich entwickelt.“ Er befürchtet, dass der Brunnen mit dem niedrigen Nitratwert überlastet werden könnte, wenn immer noch mehr Wasser entnommen wird.

Landwirtschaft ist wohl Hauptverursacher

Die Deutsche Umwelthilfe geht davon aus, dass die industrielle Landwirtschaft durch das Düngen und das Ausbringen von Gülle der Hauptverursacher ist. Reinhard Herb, Obmann des Bayerischen Bauernverbandes im Landkreis Aichach-Friedberg, wehrt sich dagegen, die Schuld allein bei den Landwirten zu suchen. „Es gibt auch Nitratbelastungen auf nicht gedüngten Flächen“, gibt er zu bedenken. Und im Allgäu, wo ebenfalls Viehzucht betrieben wird, regne es mehr. Hier sei der Nitratgehalt niedriger als im Wittelsbacher Land. Reinhard Herb wünscht sich, dass die Zusammenhänge besser erforscht werden.

Die Gülleverordnung, die seit dem vergangenen Jahr in Kraft ist, bezeichnet Herb als Papiertiger. Landwirte müssten seither viel dokumentieren: „Wie viel Gülle sie erzeugen, wie viel sie ausbringen und wie viel sie dazu kaufen“, erklärt der Kreisobmann. „An der Menge hat sich aber nichts geändert“. Zwar werde weniger Gülle auf den einzelnen Hektar ausgebracht, doch die Anzahl der Tiere sei unverändert. „Wir haben nicht zu viel Gülle, sondern ein Problem bei der Verteilung“, ist Reinhard Herb überzeugt.

Der Verbandsvorsitzende der Magnusgruppe, Rupert Reitberger, sagt: „Man muss mit den Landwirten reden.“ Die Magnusgruppe hat Verträge mit den Landwirten ausgehandelt, die die Flächen im Wassereinzugsgebiet bewirtschaften. Wie Rupert Reitberger erklärt, verpflichten sich die Landwirte, dort keine Gülle auszufahren. Dafür werden sie vom Wasserversorger finanziell entschädigt. Ein Freisinger Institut errechnet die Ausgleichszahlungen. Die Magnusgruppe verweist auf 0,5 Milligramm Nitrat in einem Liter Trinkwasser.

Reitberger ist überzeugt, dass die Wassergebühren steigen werden. Aber nicht wegen der Nitratbelastung, sondern wegen maroder Leitungen, die saniert werden müssten. Außerdem könne jeder Einzelne etwas für sauberes Trinkwasser tun. Es sei eine Frage der Zeit, bis Medikamtenrückstände, Kosmetika oder Mikroplastik aus den Haushalten wieder im Grundwasser ankommen. Kaum eine Kläranlage könne diese Rückstände herausfiltern. „Das sind unsere Sorgen“, erklärt Rupert Reitberger.

Themen Folgen