Barrierefreier Bahnhof scheitert in Obergriesbach an 20 Zentimetern

Plus In Obergriesbach ist der Bahnsteig barreriefrei zugänglich. Der Zug jedoch nicht, weil der Bahnsteig zu niedrig ist. Der Bürgermeister hat jetzt eine Idee.

Wie kann der Bahnhof Obergriesbach komplett barrierefrei werden? Das Problem eines ungehinderten Zugangs für Rollifahrer scheitert bislang an gerade mal 20 Zentimetern. Doch Bürgermeister Jürgen Hörmann hat nun eine Idee für eine unkomplizierte Lösung.