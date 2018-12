08.12.2018

Pöttmes: Hegler 60 Jahre bei CSU

Im Rahmen der Jahresabschlusssitzung der CSU Pöttmes im Kegelheim konnte Vorsitzende Sissi Veit-Wiedemann eine besondere Ehrung vornehmen. Sie zeichnete Edgar Hegler für 60 Jahre Mitgliedschaft mit einer Ehrenurkunde und der goldenen CSU-Nadel mit sechs Sternen aus.

Veit-Wiedemann hob hervor, dass Edgar Hegler die CSU über Jahrzehnte hinweg in n unterschiedlichen Funktionen und Mandaten repräsentiert habe. Jahrzehnte lang gehörte er dem Kreistag und dem Marktgemeinderat an. Außerdem fungierte er als erster Stellvertreter des Landrats in einer Zeit, in der Themen wie Mülldeponie, Krankenhausdefizite oder Schließung des Krankenhauses in Aindling hohe Wellen schlugen und die Finanzlage keine Spielräume bot. Dafür wurde Hegler mit dem goldenen Ehrenring des Landkreises ausgezeichnet. Hegler ist nach Alfons Eitelhuber der Zweite, der in Pöttmes seit 60 Jahren bei der CSU ist. (AN)

