Neues Wellness- und Ayurveda-Studio in Pöttmes eröffnet

Martina Breitsameter macht sich im Pöttmeser Ortsteil Wagesenberg als Masseurin selbstständig. Sie plant auch eine Kooperation mit dem Geburtshaus in Aichach.

„Ein Stückerl heim gekommen“ fühlte sich Martina Breitsameter, als sie vor 17 Jahren ihre Ausbildung der ayurvedischen Massage in Wien am Mahindra-Institut abgeschlossen hatte. Inzwischen kamen noch weitere Ausbildungen dazu. Die 42-jährige Pöttmeserin sammelte Berufserfahrung. Vor Kurzem hat sie sich in ihrem Elternhaus im Pöttmeser Ortsteil Wagesenberg unter dem Namen „Wellness & Ayurveda am Hof“ ihr eigene kleine Oase geschaffen. Im Herbst plant sie weitere Angebote.

Eigentlich wollte Breitsameter etwas für sich machen, als sie sich 2003 am Mahindra-Institut anmeldete. Seitdem hängt ihr Herz an Ayurveda und es ist ihr beruflicher Schwerpunkt geworden. Ziel der ayurvedischen Lehre ist es, den Körper zu entgiften und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, wie sie erklärt. 2011 nahm die Pöttmeserin an einer Fortbildung an der Internationalen Ayurveda-Akademie in Bierstein in ayurvedischer Frauenheilkunde und Schwangeren-/Babymassage teil.

Kurse ab Herbst geplant

Während der Ausbildung arbeitete Breitsameter zwei Jahre lang in einer Naturheilpraxis in Bad Reichenhall. Anschließend war sie für ein halbes Jahr als Ayurvedatherapeutin in einem Wellnesshotel in Österreich tätig. Nach ihrer Babypause arbeitete die zweifache Mutter in einem Wellness-Studio in Rain am Lech. Seit Mai hat sie als Masseurin für Wellness, Ayurveda & Aromaöl-Massagen ihr eigenes kleines Studio mit Ruhe- und Massagebereich. Dort bietet sie verschiedene Wellness- und Ayurveda-Massagen sowie Verwöhnpakete für ein oder zwei Personen an.

Kooperation mit Geburtshaus Aichach geplant

Inzwischen machte Breitsameter auch eine Ausbildung zur Rückentrainerin. Voraussichtlich ab Herbst will sie in Abendkursen ganzheitliches Rückentraining anbieten. Ein weiteres Standbein ist eine Kooperation mit dem Geburtshaus in Aichach. Im Herbst, wenn das Geburtshaus in seine neuen Räume zieht, wird die 42-Jährige dort die Massagebetreuung der Schwangeren übernehmen.

