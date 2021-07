Pöttmes

vor 17 Min.

Wahl von Ortssprechern im Markt Pöttmes: So war die Wahlbeteiligung

Im Kultursaal des Rathauses tagt sonst der Pöttmeser Marktgemeinderat (hier ein Archivbild mit der Sitzordnung vor der Kommunalwahl). Coronabedingt finden die Sitzungen seit einiger Zeit in der Schulturnhalle statt. Auch die Ortssprecher können an den Sitzungen teilnehmen.

Plus Drei Ortssprecher wurden erstmals in den Pöttmeser Ortsteilen Ebenried, Kühnhausen und Immendorf per Briefwahl bestimmt. Nun liegen die Daten zur Wahlbeteiligung vor.

Von Nicole Simüller

In den Pöttmeser Ortsteilen Ebenried, Kühnhausen und Immendorf sind die neuen Ortssprecher gewählt. Da aufgrund der Corona-Pandemie keine Ortsteilversammlungen möglich waren, wurden die neuen Ortssprecher erstmals per Briefwahl bestimmt. Am Mittwoch wurden die Stimmen öffentlich ausgezählt. Auf Anfrage unserer Redaktion reichte die Rathausverwaltung am Donnerstag die Zahlen zur Wahlbeteiligung nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen