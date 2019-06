vor 46 Min.

Pöttmes mietet alte Post für Kinderkrippe an

Im ehemaligen Postgebäude (hier die Westseite) an der Augsburger Straße in Pöttmes will die Gemeinde ab Herbst übergangsweise eine Kinderkrippe unterbringen. Eine Rampe, zum Beispiel für Kinderwagen, ist bereits vorhanden.

Gebäude an der Augsburger Straße wird bis zum Beginn des Kindergartenjahres im September umgebaut. Zwei Gruppen sollen dort übergangsweise untergebracht werden. Das Haus bringt laut Gemeinde einige Vorteile mit sich

Von Nicole Simüller

Der Markt Pöttmes hat seit Monatsbeginn das frühere Postgebäude an der Ecke Postweg/Augsburger Straße angemietet. Ab Herbst will die Gemeinde darin übergangsweise eine Kinderkrippe einrichten. Das teilte Peter Fesenmeir vom Pöttmeser Bauamt am Dienstagabend im nicht öffentlichen Teil der Bauausschusssitzung mit.

Wie er auf Anfrage berichtete, stehen bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September vor allem Schönheitsarbeiten an. Die nötigen Genehmigungen für die Krippe werden noch beim Landratsamt beantragt. Das Gebäude hat nach Angaben der Gemeinde bereits die nötigen Flucht- und Rettungswege, einen großen Hof und innen große Flächen, die für Gruppen- und Gemeinschaftsräume geeignet sind. Außerdem ist es barrierefrei.

Wie berichtet, fehlten der Gemeinde für das neue Kindergartenjahr rund 50 Krippen- und Kindergartenplätze – trotz des geplanten Waldkindergartens. Das sorgte bei den Bürgerversammlungen in den Pöttmeser Ortsteilen für wiederholte Nachfragen von Eltern, die wissen wollten, ob sie für ihre Kleinen einen Betreuungsplatz bekommen oder nicht. Die Gemeinde hatte erwogen, die zwei Krippengruppen in Containern unterzubringen. Doch dieses Vorhaben zerschlug sich, weil sie die einzigen beiden Angebote ausschließen musste (wir berichteten). Gut 20 Kindergartenkinder, für die es zunächst ebenfalls keinen Platz gab, sollen im Turnraum des Kindergartens Spatzennest unterkommen. Die Genehmigung dafür liegt laut Fesenmeir bereits vor.

Die Bauschuttrecyclinganlage an der Staatsstraße 2035 zwischen Pöttmes und Handzell soll auch über 2020 hinaus betrieben werden können. Da sie nur befristet genehmigt und eine Verlängerung nicht möglich war, ist ein Bebauungsplan erforderlich. Der Billigungsbeschluss dafür fiel einstimmig. Ausschussmitglied Wolfgang Baierl (fraktionslos) durfte als persönlich Betroffener nicht abstimmen.

Das seit Langem geplante Baugebiet am Badanger im Ortsteil Echsheim ist wieder einen Schritt weiter. Der Bauausschuss fällte nun den Billigungsbeschluss für den Bebauungsplan. Wie berichtet, will ein Landwirt seinen Hof auf das benachbarte Grundstück aussiedeln. In umfangreichen Verhandlungen, in die auch Rechtsanwälte eingeschaltet waren, wurde versucht, seine Interessen und die der Gemeinde unter einen Hut zu bekommen. Der Bauausschuss wog nach der jüngsten Auslegung die Einwände ab. 17 Bauplätze sollen voraussichtlich entstehen.

Das Pöttmeser Automatisierungsunternehmen Taktomat will erweitern. Der Bauausschuss stimmte dem Bauantrag für ein circa 60 mal 100 Meter großes Büro- und Betriebsgebäude an der Rudolf-Diesel-Straße zu. Allerdings mit der Auflage, dass die im dritten Stock vorgesehene Wohnung lediglich eine Betriebsleiterwohnung sein darf, da das Gebäude im Gewerbegebiet liegt. Das mittelständische Maschinenbauunternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und will weiter wachsen. Im Herbst vergangenen Jahres hatte es den Bau eines Technologie-Centers mit Büros und einer Produktionshalle angekündigt.

Die Schreinerei Sturm will Garagen an der Augsburger Straße in Pöttmes zu Firmenräumen umbauen. Außerdem sind unter anderem ein zusätzlicher Quergiebel und eine Außentreppe geplant. Das Landratsamt erteilte keine Genehmigung und riet, einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Ausschuss stimmte diesem zu.

Über den Bau eines Wohnhauses am Zwiebelgarten in Pöttmes mit zwei Wohneinheiten diskutierte der Ausschuss laut Fesenmeir eine Weile. Denn die Arbeiten hätten bereits begonnen, ehe nun der Bauantrag vorgelegen habe. Dieses Vorgehen sei nicht rechtens; aber weil sich der Bau in die Umgebung einfüge, stimmte der Ausschuss schließlich zu.

Untersuchungen ergaben, dass der Kanal in der Pfarrer-Kessler-Straße in Gundelsdorf vorerst nicht saniert werden muss.

An der Biogasanlage im Ortsteil Echsheim werden Fesenmeir zufolge kleinere Änderungen vorgenommen – vor allem, um gesetzliche Auflagen zu erfüllen. Die Leistung werde ganz geringfügig gesteigert. Die Anlage ist privilegiert. Daher blieb dem Bauausschuss nicht viel anderes übrig, als sein Einvernehmen zu erteilen.

Das Schlagwerk der Schorner Kirchturmuhr wurde für 683 Euro repariert. Die Gemeinde übernimmt die Kosten.

Die Straße am Schorner Weiher kippe seitlich weg, weil die Böschung nachgebe, hatte ein Zuhörer im März bei der Bürgerversammlung in dem Ortsteil gewarnt. Schon damals standen Warnschilder dort. Laut Fesenmeir wird derzeit noch geklärt, ob die Stadt München oder der Markt Pöttmes dafür zuständig ist.

Themen Folgen