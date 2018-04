vor 37 Min.

Pöttmes vergibt weitere Aufträge fürs Ärztehaus

Angebote bleiben im dritten Ausschreibungspaket unter der vorherigen Kostenschätzung

Für das kommunale Ärztehaus in Pöttmes, das derzeit gebaut wird und bis Jahresende bezugsfertig sein soll, hat der Marktgemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung die letzten größeren Aufträge vergeben. Dabei waren Vertreter des Architekturbüros Schrammel aus Augsburg anwesend. Nach Angaben des Marktes Pöttmes lagen die Angebote insgesamt um circa 75000 Euro unter der Kostenberechnung. Alle Beträge sind Brutto-Summen:

Der Auftrag wurde zum Preis von 56000 Euro an die Firma DecoDomus Raumausstattung Erhard aus Nördlingen vergeben.

Sie übernimmt die Firma Mahler Fliesen und Glasbau, die unter anderem in Augsburg einen Standort hat, zum Preis von knapp 32000 Euro.

Sie werden nochmals ausgeschrieben.

Sie wurden in vier Lose im Gesamtwert von 40000 Euro aufgeteilt. In zwei Fällen ging der Auftrag an die Firma Reiss Innenausbau-Ladenbau aus Heroldstadt, in zwei Fällen an die Firma Neher aus Augsburg.

Den Auftrag erhält die Pöttmeser Sturm Innenausbau Schreinerei zum Preis von knapp 9000 Euro.

Zum Preis von 45000 Euro erhielt die Firma Neher den Auftrag.

Das übernimmt die Firma Schlüssel Fritz aus Augsburg für 10000 Euro.

Ihn übernimmt für 222000 Euro die Firma S&F Tiefbau aus Karlshuld.

Die Firma Hörmann aus Schrobenhausen bekam den Auftrag für 19000 Euro.

Den Auftrag erhielt die Firma Käuferle aus Friedberg zum Preis von 20000 Euro.

Zum Preis von 44000 Euro ging der Auftrag an die Firma Wiesent aus Gilching. (nsi)